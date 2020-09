Você sabia o estado actual dos cofres do Estado?

O mês de Novembro de 2017, foi marcado pelo inédito contraditório entre o actual Presidente da República e seu antecessor, o primeiro afirmou que “encontramos os cofres do Estado vazios” e o outro contestou “não deixei os cofres do Estado vazios”.

Na altura, concluímos que ambos falavam da mesma coisa, mas em perspectivas diferentes, conforme o artigo “A maka dos cofres cheios ou vazios” publicado no Jornal Expansão no dia 14 de Dezembro de 2018.

A perspectiva adoptada pelo actual Presidente foi a de recursos manejáveis, ou seja, embora o novo Governo tivesse encontrado 6.984 milhões de dólares, o mesmo não poderia movimentá-los livremente, porque constituíam a disponibilidade imediata das Reservas Internacionais Líquidas (RIL). A sua utilização reduziria as mesmas e, por conseguinte, os meses de importação de bens de consumo corrente, passando de 6 para 3 meses, o que resultaria numa forte desvalorização do Kwanza, devido ao agravar das expectativas negativas sobre o mercado cambial, em virtude de haver menos dólares em reservas do que aqueles necessários para o pagamento dos credores externos e para importação de bens essências, o que conduziria a uma crise cambial e monetária. Portanto, os dólares encontrados serviam apenas para preservar o valor do kwanza!

A perspectiva adoptada pelo Ex-presidente foi a de saldo das RIL, ou seja, em Setembro de 2017, as RIL ascendiam a 15.157 milhões de dólares, dos quais, 6.984 milhões correspondiam ao dinheiro do Estado e, ponto final!

No entanto, passados 48 meses, qual é o Estado do cofre do Estado? Vamos comparar a posição de setembro de 2017 e Junho de 2020 das RIL, disponibilizada nas estatísticas externas no Site do Banco Nacional de Angola (BNA) e para facilitar a leitura, os números aqui apresentados são expressos em dólares norte americanos.

Conclui-se de forma inequívoca que as RIL reduziram em 31% (4.746 milhões) de 15.157 milhões para 10.411 milhões. O que aconteceu? Em nosso entender, a resposta remeter-nos-á análise das Reserva Internacional Bruta (RIB) e dos Passivos Relacionado com Reservas (PRR), uma vez que as RIL é a diferença entre ambos.

No plano da Reserva Internacional Bruta (RIB), as mesmas reduziram em 21% (4.553 milhões) de 19.710 milhões para 15.577 milhões, veja-se, a este respeito, no gráfico de barras, a desmobilização líquida de fundos que ascendeu a 3.891 milhões, dos quais 2.811 milhões em participações em fundo de investimento - esvaziamento do fundo soberano -, 158 milhões em títulos de dívida e 922 milhões em Moeda e Depósitos.

Adicionalmente, a desvalorização líquida foi de 243 milhões, resultante da combinação entre a valorização de 1.394 milhões (dos quais 1.095 milhões em títulos e 299 em Barras de ouro) e da desvalorização de 1.636 milhões (dos quais 1.408 milhões em participações de fundos de investimentos, 178 milhões em depósitos e moeda e 51 milhões em direitos especiais de saque e posição no Fundo Monetário Internacional - FMI). Nos parece, devido ao efeito compensatório, que houve uma reclassificação ou alteração metodológica entre a valorização dos títulos e a desvalorização das participações em fundo de investimentos.

Outrossim, não há informação disponível sobre a desmobilização 952 milhões ocorrida entre Março a Junho de 2020, pelo que, para efeitos da nossa análise consideramos que 809 milhões foram resgate de títulos e 143 em desmobilização de depósitos.

No plano dos Passivos Relacionado com Reservas (PRR), registou-se um aumento de 13% (613 milhões) de 4.553 milhões para 5.166 milhões, devido aos desembolsos no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado com o FMI.

Ainda sobre os empréstimos do FMI, não há informação disponível sobre a redução de 321 milhões, ocorrida entre Março e Junho de 2020, mas até Março de 2020, 1.464 milhões correspondiam a empréstimos concedidos ao Governo e 4.023 milhões ao BNA.

Tais operações afectaram significativamente a estrutura das RIB, veja-se, a este respeito, os gráficos circulares, onde o peso das participações em fundos de investimentos passou de 24% para 3%, as moedas e depósitos passaram de 39% para 42% os títulos de dívida de longo prazo aumentaram de 31% para 45%, e o Ouro em barra passou de 4% para 7%, de salientar que apenas os títulos e o ouro aumentaram em termos absolutos.

Sobre a composição das reservas angolanas, José Filomeno dos Santos é uma figura a ter em consideração e, de certo modo, controversa, montou as operações, por um lado, de aquisições de barras de Ouro, através do BNA e da Quantum, como apresentado acima valorizaram em 299 milhões e, por outro lado, adquisição de participações em fundo de investimento, através da constituição do fundo Soberano de Angola (FSDEA) que, até Dezembro de 2019, registou perdas acumuladas de 377 milhões. Podemos, evidentemente, concluir que é necessário fortalecer e empoderar as instituições, porque, como notamos, um mesmo indivíduo, em determinadas situações, pode destruir ou gerar riqueza para o Estado.

Voltando a questão central, qual é o Estado actual do cofre do Estado e de cuja resposta, não suscita qualquer dúvida: os cofres do Estado foram efectivamente esvaziados ainda mais. Em setembro 2017 em moeda estrangeira o Estado tinha 6.984 milhões, correspondente a 46% das RIL para além dos recursos do FSDEA. Em junho de 2020 em moeda estrangeira o Estado tinha 1.799 milhões correspondentes a 17% das RIL com o FSDEA descapitalizado. Todavia, com actual nível de RIL asseguram-se os 7 meses de importação de bens de consumo corrente, uma vez que estas importações também reduziram.

Não gostaríamos, finalmente, de concluir esta nossa análise sem chamar atenção para o risco de destruição do património do Estado, ao descapitalizar o FSDEA para financiar a construção de murro de cemitério, esquadras de polícia, palácios municipais, canoas dentre outros projectos enquadrados no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), devemos nos perguntar, até que ponto o PIIM não gerará perdas superiores a 377 milhões de dólares nos próximos anos? Parece-nos óbvio que o problema não é manifestamente a descapitalização do fundo, mas sim, a qualidade dos projectos financiados pelo PIIM, porém deve-se suspender e trabalhar no perfil dos projectos a enquadrar no PIIM, tendo sempre em conta a Estratégia 2025, Programa de Governo 2017-2022 e Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022.