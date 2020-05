Vários “petróleos” – Na vertente ética - I

Desde o choque que a economia angolana sofreu com a inesperada queda do preço do barril de petróleo e a redução na sua produção, os políticos, economistas, académicos, empresários, fazedores de opinião e outros têm imparavelmente aclamado que a diversificação da economia é o caminho a seguir no País. As aclamações foram apoiadas por resultados de pesquisas, estudos e investigações. Desde 2009 que se tem elavado a consciência da existência e importância de “vários petróleos” em workshops, seminários, colóquios, conferências, debates e palestras. As organizações internacionais frisam esta necessidade. Muitos estudiosos estrangeiros têm contribuído com as experiências de como isso se tornou uma realidade noutras partes. Portanto, ninguém pode, em pleno juízo, vir a terreiro dizer o inverso, sob legítima pena de ostracismo.

Nos últimos 10 anos, apontou-se para um conjunto de condições a serem criadas e medidas a serem aplicadas para a viabilização da diversificação da economia.

Todavia, parece que se e eleva o grau de insa-tisfação dos que nutriam animadoras esperanças na realização deste desiderato. Em 2019, o Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico foi citado pela imprensa como tendo dito que a “diversificação ficou-se mais pela retórica”. Aprofundando-se, isso pode conduzir a várias ilações, apesar de ter sido proferida num contexto de incipiente mudança na forma de governação e gestão das instituições e incitamento de novos programas de relançamento do processo de diversificação da economia.

Ironicamente, certo semanário afirmou, em 2019, que voltar-se-ia a falar sobre diversificação em 2029, sem que ela viesse a ser uma realidade. É um desafio e tanto!

Houve falta de visão, má estratégia, deficiente implementação, falta de vontade, insuficiência de recursos? Provavelmente já deve haver muitos estudiosos a examinar este assunto em todas as suas imagináveis vertentes. Afinal, a prosperidade economica e social para todos os angolanos residentes em Angola é uma aspiração que não pode ficar por se realizar indefinidamente. Não pode ser uma utopia ou miragem.

Este artigo não visa ensinar a identificar os sectores da economia que devem receber prioridade na diversificação, os “vários petróleos”. É tão somentemente o início de uma incursão concretamente focalizada de um desafiador, mas

perspicaz, périplo na abordagem do assunto “vários petróleos”, na sua vertente ética!

Esta palavra, Ética, que era parte do vocabulário passivo, e estranho, nos assuntos institucionais e empresariais em Angola, está a tornar-se rapida e amplamente numa palavra do nosso vocabulário activo e para as pessoas de todos os estratos.

Deixe-me abrir parêntesis aqui. A Ética Empresarial ou Organizacional tem “cinco filhas”. Uma delas, que tem estado a ficar famosa no sector bancário por obrigação, chama-se compliance. Porém, esta filha tem uma irmã mais velha que se chama “integridade”. É uma filha ainda

desprezada, como a Cinderela foi. Porém, duas outras filhas da Ética têm assumido os papéis - e se comportado como - a Rainha e a Princesa em Angola no sector económico, ofuscando a Cinderela.

A “diversificação ficou-se mais pela retórica”. Vamos começar por aqui. Filosoficamente, a retórica tem sido definida como a “arte da eloquência”, “arte de bem argumentar”, “arte da palavra”. Por extensão, ela é também referida como “o conjunto de regras que constituem a arte do bem dizer” ou “oratória”. É uma arte que deve ser dominada por aqueles cuja missão é “só falar”.

Hoje, a missão do Estado angolano é erradicar a pobreza e melhorar a qualidade de vida dos angolanos. Todos os cidadãos têm a expectativa legítima de que os políticos se assegurem disso e os empresários ajudem a cumprir esta missão. Esta situação provoca a imersão natural da dimensão ética na Administração do Estado e na Governação e Gestão das empresas envolvidas na diversificação económica! Como? Vamos parar aqui. Já volto.