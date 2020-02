A segunda edição da Conferência e Exposição Angola Oil & Gas, sob o lema “UMA NOVA ERA DE CRESCIMENTO E PROSPERIDADE EM ANGOLA, a realizar-se em Luanda nos próximos dias 16 e 17 de Junho, constitui um ponto alto de uma campanha de promoção de investimento desenhada para trazer para a mesa novos acordos e negócios e ajudar a atrair investimento para o sector petrolífero angolano.

O Centro de Convenções de Talatona acolhe de novo, neste ano de 2020, uma das maiores concentrações de decisores governamentais, “players”, investidores e executivos de topo da indústria do petróleo e gás sendo uma oportunidade única para conhecer e apresentar novas oportunidades. A Conferência Angola Oil & Gas 2020, organizada pela AOP – Africa Oil & Power, e que conta com o alto patrocínio do Ministério dos Recursos Minerais e dos Petróleos e o apoio da Câmara de Energia de África em Angola, vem confirmar que as reformas governamentais no sector petrolífero angolano, lançadas pelo Presidente da República, João Lourenço, começam a dar sinais de que a aposta dos investidores estrangeiros no sector do petróleo e gás são seguras e permitem obter resultados positivos. Uma das medidas cruciais das orientações do executivo angolano passa pela privatização até 2022 da maior parte das empresas “non-core” da Sonangol o que significa que, na prática, a petrolífera nacional angolana vai alienar 30 por cento dos seus activos proporcionando excelentes oportunidades a investidores. Estas privatizações abrem o sector do petróleo e gás a novas empresas e novos empreendedores que queiram não só entrar neste sector mas que pretendam, igualmente, lançar uma visão de futuro sobre outros sectores da economia. O executivo angolano acredita que com esta iniciativa a Sonangol irá captar o capital necessário para os seus investimentos e tornar-se muito mais competitiva. As projecções apontam para que, nos próximos três anos, o sector do petróleo e gás possa atrair mais de 10 mil milhões de dólares em investimento directo estrangeiro, incluindo a entrada de novas empresas que podem – e devem - assumir serviços de apoio fundamentais para a indústria. Além do mais, o plano reformista do executivo não se confina apenas ao processo de privatizações de activos da petrolífera nacional angolana.

Ainda recentemente, em Londres, o Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos da República de Angola revelou os dados mais recentes sobre o sector do petróleo e gás angolano e que demonstram, de forma inequívoca, que o modo como as equipas dirigidas por Diamantino Azevedo têm implementado as reformas definidas pelo Presidente João Lourenço, resultou em progressos significativos que se traduzem numa efectiva reestruturação do sector com um aumento de transparência, competitividade e atracção crescente de investimento para a indústria. Promover a entrada de capital para projectos de grande dimensão na indústria petrolífera será, aliás, um dos objectivos principais destes esforços em 2020.

Algumas das iniciativas este ano incluem a ronda de licitações de petróleo e gás, num processo claro e transparente liderado pela nova concessionária, a Agência Nacional de Petróleo e Gás - ANPG, a monetização dos recursos de gás e a captação de investidores para projectos em todos os níveis da cadeia de valor, incluindo o concurso para a refinaria do Soyo e o desenvolvimento das refinarias de Cabinda e do Lobito. A Conferência Angola Oil & Gas 2020 vai assim expandir-se em tamanho, escala e prestígio. Apoiada na participação de altos quadros governativos de Angola e de África, de PCAs globais e de milhares de empreendedores, será o espaço ideal para fazer “networking” e promover novos negócios. Só as oportunidades que emergem do recentemente aprovado projecto de Gás Natural Liquefeito – LNG, desenvolvido por um consórcio de cinco empresas lideradas pela ENI, ascendem a 2 mil milhões de dólares. Uma outra novidade na conferência será o Fórum de Digitalização e Tecnologia que irá apresentar tecnologias avançadas que são usadas na indústria do petróleo e gás e que pela primeira vez poderão ser vistas e avaliadas em Angola.