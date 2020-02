O ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, pretende que os empresários do sector produtivo introduzam uma nova abordagem. O novo ministro e o Secretário do Presidente da República para o sector produtivo, Isaac dos Anjos, manifestou esta asserção nesta última quarta-feira num encontro de auscultação com os representantes das associações empresariais do País. Não há dúvidas de que para que Angola tenha uma nova economia (pujante e diversificada) é preciso iniciar uma nova abordagem. Porque todos os agentes económicos positivamente comprometidos com o desenvolvimento do País sonham com uma nova economia. Uma nova realidade em que cada vez menos seja necessário espoliar as Reservas Internacionais líquidas (RIL) do País para importar comida e acabar de uma vez por todas, motivos que justifiquem por exemplo, gastar 50 milhões USD em importação de tilápias ou outro bem que já esteja ou possa ser de produção local.

Acreditamos que em poucos anos estejamos perante uma Angola com níveis de investimento e produção no sector real, que verdadeiramente promovam o emprego e a autossuficiência, pelo menos no que é básico em qualquer economia, que se reflicta na qualidade de vida das populações. Estamos de acordo que as reformas embrionárias que os vários sectores da economia vivenciam não trarão os resultados esperados tão cedo. Porque não dependem só de mecanismos de políticas monetárias. Mas sobretudo de acções concretas na reanimação das indústrias que estão adormecidas: transformadora, extractiva e o Turismo, mas altamente empregadoras e geradoras de riqueza, tanto material quanto patrimonial (com incidências para o PIB). Contudo, ainda levará mais alguns anos para que as reformas económicas, financeiras e sociais em curso tragam melhorias ao nível de vida dos angolanos. Alguns sectores vão responder mais rápida e positivamente aos desafios de desenvolvimento do País. Enquanto outros estão demasiado comprometidos para tornar Angola num lugar bom para se viver e que corresponda às expectativas dos cidadãos. Tudo é importante e geralmente a natureza humana faz com que os homens escolham (objectiva ou subjectivamente) o que entendem ser urgente e essencial para si ou para os outros. Mas no caso do futuro do País, as escolhas que se fizerem visem acima de tudo o bem comum.