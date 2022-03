Uma nota sobre a Pauta Aduaneira

A Administração Geral Tributária (AGT) está a fazer uma recolha de contribuições para efectivação da nova pauta aduaneira versão 2022, até final de Março deste, para posteriormente ser aprovada pelo Conselho de Ministros. Os últimos “sopros” apontam que a nova pauta aduaneira para o ano de 2022 prevê o agravamento das taxas sobre a importação de produtos agrícolas e bebidas em que o país é auto-suficiente. Por outro lado, prevê redução de tarifas sobre a importação de viaturas e de equipamentos electrónicos.

Ora, a pauta aduaneira é um diploma legal constituído por quadros ou tabelas em que são designadas as diversas mercadorias, distribuídas sistematicamente e codificadas por posições e subposições pautais, em que estão registadas às taxas a que estão sujeitas as mercadorias, no seu movimento de entrada e saída. A pauta aduaneira serve para harmonizar, designar e codificar as mercadorias, bem como aplicar as políticas fiscais e económicas do Estado, noutras situações, também servem para a protecção da saúde pública.

As tarifas aduaneiras têm custos e benefícios. Se olharmos para os custos (desvantagens), o agravamento dos direitos aduaneiros pode permitir a ineficiência na economia porque faz com que consumidores e empresas tomem decisões com base em preços de importação mais elevados do que efectivamente são. O aumento das tarifas de importação reduz o bem-estar dos consumidores internos porque são obrigados a pagar mais caro pelos produtos que consomem, além de verem as suas escolhas limitadas face à diminuição da oferta de produtos estrangeiros.

Por outro lado, beneficiam as empresas nacionais que terão maior procura e serão obrigadas a aumentar o seu potencial que pode se traduzir em mais produção. O estado também ganha, os aumentos dos direitos aduaneiros alargam as receitas provenientes das tarifas sobre as importações e contribuem para as receitas fiscais do OGE. Contudo, o balanço de ganhos e perdas depende da dimensão do País.

Segundo a teoria económica (o argumento da indústria nascente), países num estágio inicial de industrialização, como é o caso de Angola, proteger as empresas nacionais da concorrência externa, nomeadamente com recurso a direitos aduaneiros, pode ser uma opção economicamente legítima. Portanto, mais do que agravar as taxas, o Governo deve melhorar as condições para que a produção nacional tenha menos custos que os produtos importados, para que se cumpra, efectivamente, o Prodesi (Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações).