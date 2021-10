Uma indústria em franco crescimento

A indústria dos Organismos de Investimento Colectivos (OIC) cresceu exponencialmente em número de investidores e volume de negócios nos últimos seis anos. Uma evolução em sentido contrário a diversos sectores da economia e ao próprio crescimento económico do País que somou diversas recessões neste período.

Mas foi exactamente o cenário económico adverso, marcado pelas recessões, desvalorização cambial, infLação entre outros que propiciaram este crescimento da indústria de OIC, pois face a esses desafios foi necessário encontrar alternativas que por um lado rentabilizassem as poupanças e por outro amenizassem o impacto do momento económico desfavorável. Papel que os OIC procuraram cumprir.

E como defendido pelo director do Departamento de Supervisão dos OICs da CMC, Divaldo Silva, os factores acima referenciados obrigaram o mercado e os operadores económicos tendo em conta que a maior parte dos mecanismos oferecidos pelo mercado são de renda fixa (com rentabilidades em média acima dos 18% a 20%) ou de protecção cambial (com rentabilidades nalguns casos superiores a 80%, tendo em consideração a desvalorização do Kwanza no período em referência).

Ainda assim o índice de penetração da indústria dos OIC na economia é diminuto representando 0,55% do PIB em 2020, não tanto quanto já foi em 2015 (0.009%), mas ainda assim é pouco expressivo para uma indústria que tem um potencial para alavancar outros sectores económicos Os OICs são igualmente um mecanismo de inclusão financeira, na medida em que permite o acesso a instrumentos financeiros à pequenos e grandes investidores mediante a aplicações de valores, que já começam a ser mais ajustado a realidade económica do País.

E novamente em concordância com Divaldo Silva, com as campanhas de literacia financeira desenvolvidas pelos diferentes organismos públicos e privados, com o aumento do nível de bancarização da população angolana e maior familiaridade com os instrumentos financeiros, o número de investidores e de OIC continuem a registar uma tendência de crescimento nos próximos anos.