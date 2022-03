Uma desgraça que não se pode repetir!

O Presidente da República, João Lourenço (JLo), pronunciou-se na última semana, aquando da inauguração de uma fábrica de charcutaria “Quinta de Jugais”,sobre a necessidade de aumento da produção agrícola e industrial. Destacou, por isso, o potencial do País neste domínio, mormente o incentivo ao repovoamento bovino para se mitigar à importação de carne, que ocorre há 46 anos. O PR invocou as boas condições, mas não basta fazê-lo, é preciso definir políticas claras, metas, facilitação de incentivos para pequenos criadores nas comunidades, para que o País se torne, de facto, auto-suficiente em carne.

Na visão de JLo, Angola precisa de fazer o repovoamento pecuário do país e, mais especificamente, repovoamento bovino, apontando o planalto da Camabatela, como uma das zonas que no passado assegurou a produção de carne, particularmente para Luanda. Como é óbvio, o repovoamento pecuário consiste em desenvolver um programa equidistante do nepotismo, compadrio e do amiguismo, que em nosso entender foi um dos factores que deitou por água baixo o plano do Executivo que previa, segundo um documento do Gabinete de Aproveitamento e Desenvolvimento do Planalto de Camabatela, citado pelo Jornal de Angola, que os animais fossem vendidos às famílias criadoras, que cada uma só poderia comprar dez cabeças, um macho e nove fêmeas, no valor de 15 mil Kz cada. Numa primeira fase, o projecto contemplaria famílias dos municípios de Camabatela e de Samba Caju, que totalizariam 88 mas o que é facto a estratégia caiu em “águas de bacalhau” – essas famílias nunca viram o gado tão propalado. Ou seja, o projecto de bovinocultura familiar que visava estimular o repovoamento animal no planalto de Camabatela fracassou, comprometendo a renda para as famílias rurais – o combate à fome e à pobreza através do “projecto-piloto” do gado proveniente do Chade.