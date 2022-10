Uma crónica de uma crise anunciada nas moedas digitais com o “halving”

A cada quatro (4) anos, a Bitcoin, a moeda digital com maior circulação e a mais conhecida no mundo, terá um «corte» na quantidade de novas moedas. Este processo é chamado Halving, ou corte pela metade, que ocorre a cada 4 anos. O limite tem um racional e tem um limite: 21 milhões de moedas digitais em circulação. Na realidade, o mais importante é a quantidade de moedas em circulação ser previsível e facilmente verificável.

Bitcoin é a primeira moeda virtual, um bem que só existe no formato digital, dentro de um banco de dados compartilhado entre todos os usuários, ou seja, ao receber uma fração de Bitcoin, conhecida como Satoshi, tudo o que ocorre é uma transferência de uma “conta” para outra.

Ao mesmo tempo, a rede Bitcoin é composta por utilizadores que «rodam» o software, no qual é possível validar todo o histórico de transacções e visualizar que “conta” é a dona de cada moeda. Em resumo, o usuário possui total controle, sem depender de bancos ou governos.

A pessoa ou o grupo que criou a Bitcoin - Satoshi Nakamoto, , fez algumas decisões arbitrárias:

• Limite máximo de 21 milhões de moedas a ser emitido.

• Emissão inicial de 7.200 moedas por dia.

• Redução da emissão pela metade a cada 4 anos.

• Intervalo entre cada bloco de informações de 10 minutos.

Desse modo, foi criado um sistema inflacionário, porém decrescente com o tempo. Fazia sentido, pois no início da vida do projecto não haviam moedas em circulação.

Uma recompensa de novos Bitcoins é dada ao minerador que encontra a solução para interligar o novo bloco de informações com a sequência de dados existente, o Blockchain.

O halving é a redução de 50% nessa premiação, programada para ocorrer a cada 210.000 blocos, próximo de 4 anos de intervalo. No início da vida do Bitcoin, entre 2009 e 2012, eram gerados 50 Bitcoins por cada bloco encontrado, resultando em 7.200 novas moedas por dia.

No último halving, em 11 de maio de 2020, a emissão foi reduzida para 6,25 moedas por novo bloco encontrado, equivalente a 900 Bitcoins por dia.

Seguindo essa regra, é possível prever que a quantidade total em circulação de Bitcoins em qualquer data. Se não existisse esse corte na produção, o incentivo para as pessoas guardarem moedas seria menor.

• O halving ocorre de forma automática e programada.

• As moedas que já estavam em circulação não são afetadas.

• Nenhum usuário precisa fazer nada no processo, nem corre risco de perdas.

• Não há nenhuma mudança na negociação do Bitcoin no dia do evento.

Segundo estimativas do bitcoinblockhalf.com, a data aproximada é a 9 de Maio de 2024. Ao atingir o bloco de número 840.000, a rede Bitcoin irá reduzir a emissão de novas moedas para 3,25 por bloco encontrado.

• Na prática, nada muda para os utilizadores/investidores.

• O software utilizado foi programado para esses eventos.

• Não há nada que determinada entidade ou grupo possa fazer para mudar isso.

A questão de voltar a repetir o próximo Halving, tal vai depender do equilíbrio entre a oferta e demanda nas trocas de moedas: venda e compra, procura e a oferta.

Inflação é o resultado do aumento da oferta de dinheiro em circulação, portanto, podemos utilizar uma analogia para calcular o número equivalente do Bitcoin. Na actual taxa de 6,25 Bitcoins por bloco, são geradas 328.500 moedas por ano. Ao compararmos com o total de 18,83 milhões em circulação, encontramos a inflação equivalente de 1,74%.

O ouro, por exemplo, possui cerca de 200.000 toneladas em circulação, enquanto cerca de 3.000 toneladas são extraídas por ano. Portanto, a sua inflação equivalente é de 1,5%, embora não seja possível verificar estes dados, ao contrário do Blockchain do Bitcoin.

Um Halving chama atenção principalmente porque muitos acreditam que após o evento ocorre o aumento do preço do Bitcoin. A verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer.

O Bitcoin passou por três Halvings até agora, que podemos considerar como precedentes.

O Halving de 2012 deu a primeira demonstração de como os mercados responderiam ao cronograma de fornecimento pouco ortodoxo de Nakamoto. Até então, a comunidade Bitcoin não sabia como um declínio repentino nas recompensas afetaria a rede. Como se viu, o preço começou a subir logo após o evento.

No segundo Halving, em 16 de Julho de 2016, a BTC caiu 10% para US$ 610, mas depois se recuperou. Embora o impacto imediato no preço tenha sido pequeno, nos 365 dias seguintes após a redução da recompensa a BTC subiu 284%, batendo nos US$ 2.506. Alguns argumentam que o aumento foi o resultado atrasado do Halving. A teoria é que