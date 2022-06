Uma África com potencial para alimentar o mundo, mas...

África utiliza apenas 20% da sua terra arável. Há 80% de terra arável por utilizar, um potencial para alimentar todo o mundo na óptica de quatro analistas internacionais na 4.ª edição da conferência Diálogos Atlânticos, em Marraquexe, num debate subordinado ao tema “Realizar uma revolução verde em África”. Um encontro anual promovido pelo German Marshall Fund, dos Estados Unidos, e pela fundação sem fins lucrativos do grupo mineiro marroquino OCP, que teve lugar em 2015. De lá para cá, continua actual a temática do continente dispor de potencial para se alimentar não só a si mesmo, mas também para alimentar todo o mundo.

No tocante a produção de cereais, o tema mundial devido a invasão da Rússia à Ucrânia, os rendimentos das colheitas no continente são ainda muito baixos. A média dos cereais é de apenas 1,7 toneladas por hectare em comparação com a média mundial de mais 3,9 toneladas.

A Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores mundiais de cereais e fertilizantes, são responsáveis por mais de metade do fornecimento mundial de óleo de girassol e de 30% do trigo, em grande parte para o continente africano.

Hoje por conta deste conflito, África – o continente dependente do ocidente em tudo, desde alimentos, medicamentos, tecnologia, entre outros desafios, já está de mão estendida (clama “encarecidamente”) por um cessar-fogo para permitir a importação de cereais e fertilizantes. Pois África já está a enfrentar uma “inflação galopante” dos preços dos cereais, de bens alimentares e uma “explosão” dos preços da energia. Neste quesito África é o continente com o mais baixo nível acesso a energia, onde apenas 55,7% da população tem electricidade, contra uma média de 90% no resto do mundo, de acordo com um estudo publicado pela Fundação Mo Ibrahim esta semana.

Para deixar de ser dependente, os governos africanos precisam, mais do que nunca, unirem sinergias para produção de alimentos de que o continente necessita e exportar os seus excedentes, pois de outro modo ficam comprometidos os objectivos de Malabo, de acabar com à fome em África e reduzir à pobreza para metade até 2025, além de modernizar a agricultura para alimentar 2,4 mil milhões de pessoas até 2050.

Como é óbvio, África tem tudo para dar certo, mas precisa de líderes visionários, capazes de transformarem as potencialidades do continente em riqueza para os seus povos e para a economia mundial.