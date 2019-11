Um fórum com um espaço próprio e importante

O ano de 2019 tem sido pródigo em grandes títulos nos órgãos de comunicação social, seja por motivos políticos, económicos ou sociais, e chegados ao mês de Novembro, mês emblemático por ser aquele em que se celebra a independência de Angola, o Fórum do Mercado de Capitais, na sua terceira edição, vem ocupar um espaço, cada vez mais seu e cada vez mais importante no universo dos títulos do sector financeiro angolano. Nunca, pelo menos nos últimos 10 anos, o termo desafiante fez tanto sentido como no momento actual da nossa economia, que continua a ressentir-se do impacto da queda do preço do petróleo em 2014 e do menor volume de produção desta commodity no País.

O ciclo económico em que nos encontramos é, ainda, de recessão, traduzido num crescimento negativo na ordem 1,2% em 2018. Entretanto, é importante salientar que o volume de negociações na BODIVA continua em crescendo, tendo-se situado, no período de Janeiro a Setembro do corrente ano, em torno dos 642,5 mil milhões Kz, num crescimento de 7,29% face ao período homólogo. Na mesma direcção encontramos o segmento de Fundos de Investimento, que registou um crescimento significativo, tanto no número de entidades registadas, que passaram de 10, no final 2018, para 18, em Setembro de 2019. O valor líquido global dos activos sob gestão teve um crescimento de 182% no mesmo período. Estes dados reflectem de forma objectiva o potencial do mercado de valores mobiliários em Angola e as oportunidades que este segmento oferece aos agentes económicos, e é com foco em oportunidades que o Fórum do Mercado de Capitais 2019 é realizado. O Fórum do Mercado de Capitais 2019 tornou-se, com mérito próprio, uma plataforma de excelência para a promoção e dinamização do mercado de valores mobiliários em Angola, pois congrega no mesmo espaço os principais stakeholders do mercado, para debater, de forma aberta e construtiva, os mais pertinentes temas deste segmento do sistema financeiro. Em 2018, o ponto fulcral dos debates foi o Programa de Privatizações (PROPRIV) e, considerando os desenvolvimentos ocorridos neste processo, será natural que continuemos a reflectir sobre este tema em 2019, tendo agora mais informação disponível do que tínhamos no ano passado.

Continuamos a acreditar que o PROPRIV será fundamental para a dinamização do mercado de valores mobiliários, na medida em que irá a permitir o arranque efectivo do mercado de acções, dando-lhe a profundidade e a robustez necessárias para atrair os detentores de poupanças interna e externa. Nesta edição do Fórum do Mercado de Capitais, vamos também reflectir de forma conjunta sobre o impacto que as novas tecnologias estão a trazer para o sector financeiro, através da análise da nova revolução industrial, que os especialistas chamam de Economia 4.0. Na Economia 4.0, o digital e o real combinam-se e acabam por alterar os modelos de negócio, o mercado de trabalho e a sociedade em geral. Os efeitos disruptivos desta revolução já se fazem sentir em quase todas as esferas da sociedade e o sistema financeiro não está imune ao mesmo.

O financiamento de negócios inseridos nesta lógica tem sido motivo de intensos debates, atendendo ao facto que as plataformas tradicionais de financiamento à economia não estavam preparadas para os modelos de negócio que estas iniciativas trouxeram, justificando-se assim o surgimento por exemplo das plataformas de crowdfunding. O sistema financeiro angolano deve preparar-se, tanto em termos de regulação, quanto em termos de disponibilização de soluções suficientemente flexíveis, para acomodar as necessidades das empresas neste novo paradigma. Não posso terminar sem deixar uma palavra de apreço à Media Rumo, e às entidades que a esta se juntaram, para a realização do Fórum do Mercado de Capitais 2019, e a todas as pessoas que têm emprestado a sua capacidade intelectual e o seu trabalho empenhado para a dinamização do mercado de valores mobiliários em Angola. Nesta edição especial da revista Rumo, dedicada ao Fórum do Mercado de Capitais 2019, o estimado leitor irá encontrar um conjunto de artigos e entrevistas que lhe permitirão ter uma perspectiva real do estado de desenvolvimento do mercado de valores mobiliários em Angola.