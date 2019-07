Um ‘bombeiro’ chamado Sonangol

Durante décadas, em especial na última, a Sonangol funcionou não tanto como uma petrolífera, mas como um ‘bombeiro’ do Estado. Era preciso ou desejável, por necessidade ou alguma razão inconfessável, fazer clínicas, por exemplo? A Sonangol faz. Escolas ou institutos superiores? A Sonangol avança. Hotéis, restaurantes? A Sonangol constrói. Centralidades? A Sonangol ajuda. Criar ou salvar bancos? Chamem a Sonangol. Companhias aéreas? A Sonangol vem a voar. Segurar preços dos combustíveis? A Sonangol cobre a factura. O resultado está à vista.

A maior empresa do País é hoje um verdadeiro ‘polvo’, com a diferença que tem, não oito braços, mas pelo 72, a avaliar pelo número de empresas não core do grupo que o seu PCA disse nesta semana ter identificadas como para vender. A Sonangol, para além de ter sido ser o cofre do Estado e um Estado dentro do Estado, com relações contabilísticas com o próprio Estado nem sempre claras - como o FMI alertou - tornou-se num ‘monstro’ que se move lentamente, sem direcção definida e em todas as direcções ao mesmo tempo. Pelo caminho, terá ganho muita gente em muitos negócios e ficou para trás aquilo que realmente interessava, mas que se fez com que não fosse importante: o negócio do petróleo, onde a empresa deixou de investir porque ficou sem dinheiro quando o barril caiu, e não investiu quando tinha dinheiro do petróleo caro, porque tinha que pagar outras contas, apagar os ‘fogos’ do Estado e fazer o que lhe mandassem fazer.

Agora, a situação é conhecida: produção de petróleo em queda livre, dívidas ao exterior e danos na imagem entre os pares, os investidores e os angolanos.

Estará tudo perdido? Não, ainda há tempo para corrigir o ‘tiro’ e regenerar a companhia, colocando-a no caminho certo - o negócio do petróleo. O ‘bombeiro’ do Estado ficou sem água e já não pode apagar fogos. Tem que mudar de profissão.

A Sonangol é a maior empresa do País, uma ‘bandeira’ de Angola. Tem um imenso potencial de crescimento, se tiver foco e juízo, e tem quadros valiosos. Alienar empresas fora do core é um bom começo. Vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Afinal, é com as mãos e o trabalho que podemos reerguer-nos das cinzas.