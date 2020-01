Tributação com eﬁcácia

Na última edição consideramos neste espaço a necessidade de se reduzir o peso administrativo e burocrático do Estado e a tributação justa, contrariamente ao surgimento de mais impostos, para reduzir o défice orçamental. Nesta semana, destacamos a relevância dos impostos na atracção de investimentos. João Luís Traça, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA), admite que, se as empresas pagarem mais impostos, então “menos lucros estarão disponíveis para mais investimentos”, mas alerta que se a taxa for mais elevada que a dos outros países da região e os impostos forem mais bem gastos que nos outros países, então não será elevada. “Se forem mal gastos, aí sim, a taxa acaba por ser elevada pois não existe benefício para os investidores por estarem a pagar tantos impostos”. Uma simplificação radical do sistema fiscal angolano, actualmente dispersos por uma excessiva variedade de impostos. Por outro lado, juristas contactados pelo jornal Mercado defendem que o Estado “deveria apostar mais num sistema simplificado de tributação capaz de reduzir a evasão fiscal, combatendo a economia paralela que existe ainda e, apesar dos assinaláveis progressos da Administração Geral Tributária (AGT), uma elevada taxa de incumprimento fiscal.

E não é por acaso que a ministra das Finanças Vera Daves de Sousa proferiu ontem, no âmbito do XI Conselho Consultivo do Ministério das Finanças que o seu ministério quer assegurar que o sector privado assuma um papel cada vez mais de maior relevo, na construção do desenvolvimento e crescimento económico do País. Para tal, enumera aquilo que diz ser sua responsabilidade: regular e supervisionar mais e intervir menos. Acrescenta que a eliminação de ineficiências e reconhece que se deve combater evasão fiscal. E não menos importante maior interacção com o Ministério da Economia e outros sectores que ajudem a reduzir a informalidade e modernizar o aparelho tributário. Numa altura em que Angola vai a meio caminho da reforma tributária, estando ainda longe de ter um sistema tributário suficientemente eficaz e eficiente para ser justo; para financiar as políticas do Governo, relativas à diversificação da economia e providenciar qualidade nos serviços públicos aos cidadãos de todo o País.