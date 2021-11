Transporte na inflação

No dia-a-dia os preços continuam a subir, não é novidade. Porém, o aumento contínuo dos preços tem origem e explicação igualmente verificável nos serviços públicos de primeira necessidade. O transporte.

O sector do transporte representa, actualmente, cerca de 6,5% na informação de inflação que é tratada pelo Índice de Preços do Consumidor Nacional (IPCN), recolhido regularmente no território nacional.

Entretanto, na nossa análise ater-se-á a volta dos transportes terrestres rodoviários, apelidados de transportes de massas. Abordaremos os transportes aéreo, marítimo e ferroviário em outra ocasião. Porquê?

Porque os serviços de transporte públicos nomeadamente autocarros, kupapatas, carro gira bairro e, sobretudo, os famosos táxis azuis e brancos impactam significativamente na mobilidade diária das famílias de renda média e baixa, que representam a maioria da população que procura por tais serviços.

Por essa e outras razões, o desespero e aflição pela procura permanente dos transportes públicos é uma evidência que deve aguçar o argumento irrefutável a volta da importância de se melhorar as políticas de transportes terrestres no País. Só assim se poderá atingir a confortável mobilidade das famílias e mercadorias nas zonas periféricas e urbanas.

Ora, face à importância dos transportes na vida económica do País. Actualmente figura-se na terceira posição das classes que mais afectam para aumentar a inflação, de acordo com a catalogação do IPCN mensal.

Naquele monitor de preços médios mensais da economia, os dados, desde o quarto mês deste ano, já tem apontado em direção crescente de 2% no conjunto de mais de uma dúzia das classes que atendem aquele indicador. Atenção!

Quanto ao sector dos transportes, particularmente o rodoviário, desde algum tempo se têm perfilado também no conjunto daqueles que ‘destilam’ profunda instabilidade, não oculta a quem procure pelos serviços de transporte. Por isso, tenderá impulsionar a sua participação crescente na inflação.

Por detrás daquela realidade alarmante da taxa de inflação média de 1% a serem actualmente verificados naqueles mercados formais e informais, existem na verdade, um contínuo desgaste financeiro à classe média e baixa que regularmente procuram por aqueles serviços, prestados com debilidades enormes.

É de referir que além do aumento da inflação pela classe alimentar, sobretudo a importada, que vai deteriorando o nível de vida do grosso da população, os transportes rodoviários também, ao seu ritmo, vão fazendo das suas.

Porém, claro, sob argumentos que têm igualmente enfrentando constrangimentos, próprios daquele mercado os quais, “impulsionam a cobrança irregular e indevida da tarifa a pagar pelos passageiros através de um artifício diário, a que chamam linhas curtas...”. Prática que muitos operadores fazem recurso.

Em certa medida, tais acções especulativas têm contribuído para elevar custo de vida dos cidadãos. Sendo que a maior parte deles contabilizam rigorosamente o preço a pagar pelo

autocarro, kupapata ou táxi ao longo do mês. Para evitarem recorrer ao endividamento para custear os transportes. Assim, rotineiramente, procedem muitas famílias.

A distorção nítida dos preços praticados nos transportes públicos rodoviários sufoca a necessidade dos cidadãos nas horas de ponta.

Aquele fluxo comercial das horas de ponta tem registo patente no orçamento magro das famílias. Por isso, do relatório mensal de inflação a dinâmica não passa despercebido. Onde até na última apresentação em Setembro, aquela taxa de preços médios mensais do sector mais do que duplicou, portanto, situando-se em 1,45% face ao mês transacto.

O comportamento ascendente na taxa de inflação dos transportes também encontra fundamento no recente desabafo manifestado por um especialista do sector, dizendo: “o estado da estrada nacional 280, sobretudo na Serra cria sérios constrangimentos às viaturas para não falar de outras vias que estão enfermadas pela mesma febre do pavimento deteriorado”.

O senhor que domina o sector há mais de 30 anos fez questão de alertar que “as concessionárias veem-se afectadas pela falta e alto custo das moedas estrangeiras para adquirir peças no exterior, o que tem gerado impedimento para manutenção e reparação, atempada, das viaturas dos clientes”.

Evidentemente. Os pavimentos deteriorados aceleram o tempo de “morte” das viaturas; o baixo e irregular subsídio a preço (do bilhete) a que tem sido pago aos autocarros, encarecem os custos para manter os machimbombos nas vias. O combustível dos transportes públicos pagos ainda a preço das bombas, entretanto, com a tarifa a cobrar aos passageiros fixa e além do ajuste inflacionário.

E a depreciação do kwanza também encareceu a importação de acessórios para todo tipo de viaturas.

Em geral, o actual quadro (de fraca capacidade de resposta interna a conjugar com outros factores) poderá, sem sombra de dúvidas, minar a oferta diversificada de meios de transportes rodoviário público e privado. E por consequência, poderemos estar diante da paralisação de muitas frotas terrestres.

Mas, para corrigir se recomenda a aplicação de políticas concretas no sector, as quais poderão contribuir para modernizar os transportes de massa e dar um outro ímpeto para melhor posicionar o segmento de transporte que define a mobilidade da economia no campo e na cidade.

* Membro do Conselho Económico e social do Presidente da República