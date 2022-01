Terminou o ano, o que esperar de 2022?

Se 2020 foi um ano para esquecer, 2021 é um ano para reflectir. Durante este ano, o País registou marcos importantes para o desenvolvimento da economia nacional. Dentre vários, a simplificação dos processos administrativos, a independência do BNA e a sua retirada do mercado cambial; a estabilização e a valorização do Kwanza; o PROPRIV, com o mais recente leilão em bolsa do BCI, o primeiro da história em Angola; e as avaliações positivas do FMI que influenciaram as reformas em curso no País.

E a população como ficou? Como dizia Agostinho Neto: “O mais importante é resolver os problemas do povo”. Os elevados índices de inflação e desemprego apresentam-se como as principais preocupações do povo.

O Governo começou o ano com uma meta de inflação optimista de 18,7%, depois de ter terminado o ano de 2020 com uma inflação de 25,1%, mas as coisas não correram tal como esperado, a meta teve de ser revista duas vezes, de 18,7% para 19,5%, e de 19,5% para 27%. Parece que esse ano a inflação não quer compromisso com o Governo, até novembro, o custo de vida subiu 26,98% a nível nacional, e em Luanda já ultrapassou os 30%.

O desemprego também aumentou, os dados do terceiro trimestre de 2021 apontam para uma taxa de 34,1%, um aumento de 0,4% em relação ao período homólogo. Os jovens são os mais afectados e a informalidade absorve 81% da população empregada.

Quanto ao destino da economia nacional, os últimos dados são animadores, ao concluir a sexta avaliação, o FMI melhorou a previsão de crescimento da economia, a instituição de Washington prevê que economia tenha uma recuperação lenta na ordem dos 0,1%, contra a recessão de 0,7%, anteriormente prevista. O Executivo também está optimista, espera uma recuperação de 0,2% em 2021. Até ao momento, apenas os dados do primeiro e segundo trimestre estão disponíveis.

Os números do INE dizem que no primeiro trimestre de 2021 o PIB afundou 3,4% em relação ao primeiro de 2020 (em termos homólogos), mas cresceu 0,2% em relação ao quarto trimestre de 2020 (trimestre anterior), enquanto que no segundo trimestre deste ano, a economia cresceu 1,2% em termos homólogos, mas contraiu 2,4% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Vem ali um ano cheio de expectativas e com os olhos postos nas eleições, tudo indica que 2022 será diferente.

Para 2022, o grande desafio do Governo continua a ser a produção nacional, a inflação, o desemprego e a informalidade. No final das contas, o bem-estar do angolano é o que interessa, atender as necessidades actuais do povo sem prejudicar a geração futura. Ainda esperamos uma Angola melhor!