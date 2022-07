Temos refinaria!

O projecto (assumido pelo Executivo) de fazer Angola uma economia também voltada à refinação de petróleo bruto poderá se materializar nos próximos três ou quatro anos. Depois da (recente) aquisição do equipamento para a Refinaria de Cabinda, outra infra-estrutura do sector acaba de ser apresentada.

Trata-se do Complexo de Produção de Gasolina da Refinaria de Luanda que passará a produzir 1.200 toneladas métricas de gasolina por dia, reduzindo em 15% a necessidade de importação de um dos principais derivados do petróleo bruto (gasolina). O pleno funcionamento das duas infra-estruturas estará longe de conferir já a dependência de Angola (no que tange aos combustíveis e outros derivados do petróleo bruto), mas é um sinal de que o Executivo vai concretizar o plano como foi traçado.

A consumação da reestruturação da Refinaria de Luanda (antes tinha capacidade de destilar 300 toneladas métricas de gasolina) e a aquisição da maquinaria para a Refinaria de Cabinda demonstram que o principal órgão da Administração Pública (Executivo) também há-de materializar o plano de construção das Refinarias do Soyo e Lobito (a maior de todas).

Apesar de a crítica, principalmente a estrangeira residente no País, mostrar-se reticente, quanto ao desempenho administrativo público, há vontade política por parte de quem governa em fazer de Angola uma economia forte no sector dos petróleos, não apenas no segmento da extracção e produção, mas também na refinação.

O País procura consolidar outro posicionamento no ramo da indústria dos hidrocarbonetos, o que (num primeiro momento) lhe vai permitir poupar milhões de dólares e num segundo arrecadar milhões de dólares porque será auto-suficiente e poderá exportar o excedente.

Aliás, já há um potencial cliente dos derivados de petróleo produzidos nas refinarias de Angola. Trata-se da República da Zâmbia que enviou uma delegação para assistir à inauguração do Complexo de Produção de Gasolina de Luanda.