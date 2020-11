Temos lei para regular o sistema financeiro

O sistema financeiro angolano está próximo de ter um novo diploma legal, a proposta (Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras) já está no Parlamento para que os deputados analisem, discutam e finalmente aprovem. O conteúdo do texto está alinhado aos objectivos do Executivo, apoiado pela maioria dos deputados, logo seria aceitável ou melhor razoável abordar a Proposta como se fosse a própria Lei, em substituição da Lei de Base das Instituições Financeiras.

A vigência da nova norma trará maior transparência ao sistema financeiro, principalmente ao sector bancário, onde os administradores e altos funcionários bancários serão obrigados a declarar os vencimentos mensais. Para endurecer ainda mais o controlo sobre a actividade bancária, os bancos deverão comunicar e divulgar ao Banco Nacional de Angola (BNA) a política remuneratória praticada.

As instituições bancárias estão obrigadas a proceder ao registo de todas as operações e processos para que o supervisor possa, em qualquer momento, verificar o cumprimento das recomendações legais. O banco central, nas vestes de autoridade de supervisão, está investido de poderes para interferir na política remuneratória dos bancos. Nos órgãos de governança das instituições bancárias só poderão estar indivíduos idóneos e profissionalmente competentes.

Aqueles que nem sequer souberam gerir pequenas empresas jamais serão administradores nas instituições financeiras. A nova Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras não permitirá supostos empresários entrar, principalmente, no board dos bancos.

O diploma legal adequa-se aos princípios internacionalmente recomendados em matéria de compliance e vai ao encontro dos esforços do Estado na luta contra o branqueamento de capitale financiamento do terrorismo. As instituições financeiras poderão recuperar a reputação perdida nos últimos anos.

O BNA poderá estar mais próximo da equiparação com os demais bancos centrais, quiçá os mais reputados do mundo (o Banco Central Europeu, Reserva Federal e Banco de Inglaterra). As relações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) estão melhoradas, mas poderão ainda estar mais estreitadas, após a aprovação da Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras.

Os correspondestes bancários poderão voltar e com eles o precioso dólar americano, que deixaram de estar em abundância na economia angolana desde 2015, causando uma profunda crise no sistema cambial cujas sequelas ainda são visíveis.