Sol de pouca dura ou reinício da farra?!

Os preços dos bens da cesta básica registaram (nas últimas semanas) uma redução no mercado, facto que satisfaz os consumidores. Aliás, a descida dos bens de primeira necessidade é acompanhada pela apreciação do Kwanza, face às moedas fortes (dólar americano e euro).

Os trabalhadores e funcionários públicos também estão satisfeitos, pois os respectivos fenómenos (económicos) valorizam os salários e aumentam o poder de compra das famílias, reflectindo-se no bem-estar.

De um modo geral, houve um ‘amortecimento’ das lamentações a nível social, pois há maior opção de compra de bens de primeira necessidade. A satisfação proporcionada pela apreciação do Kwanza não é transversal.

Por exemplo, o custo sobre o ensino mantém-se caro, visto que o preço da propina não se ajustou, face à apreciação do Kwanza. Ainda assim, a satisfação e auto-estima nos consumidores é patente porque é preferível reclamar de estômago cheio.

As grandes vicissitudes e obstáculos são ultrapassados sem fome. Diante deste cenário, economistas aconselham ponderação no optimismo porque a apreciação do Kwanza diante das moedas fortes (dólar americano e euro) é fruto do preço do petróleo no mercado internacional (até ao fecho da presente edição o barril estava cotado a 106 USD) e não da produção interna.

Hoje, Angola tem mais dinheiro para importar bens de primeira necessidade, comparativamente aos últimos cinco anos, em que o Estado foi obrigado a rever o Orçamento Geral do Estado (OGE) por causa da baixa do preço da única commodity.

Por enquanto, a moeda norte-americana deixou de ser preocupação para o País, inclusive o Banco Nacional de Angola (BNA) interveio recentemente no mercado cambial, tendo comprado 361,5 milhões USD porque os bancos comerciais não puderam absorver a totalidade de divisas disponibilizadas.

A equipa liderada por José de Lima Massano tomou a decisão certa (dizem os economistas), pois salvaguarda as exportações de Angola. Apesar da bonança cambial (que faz esquecer as agruras de um passado muito recente), devemos estar atentos porque a (relativa) estabilidade económica que se vive hoje pode cair por terra, pois o petróleo bruto é uma commodity cujo preço pode baixar (drasticamente) da noite para o dia. Aliás, o passado mostrou que não se deve confiar no ‘ouro negro’ para sustentar a economia. O dinheiro (hoje conseguido) deve ser gasto na diversificação da economia.