Sexta recessão: FMI diz sim, Governo diz não!

A trajectória da economia nacional é a seguinte:

Em 2016 o PIB caiu para uma recessão de 2,5%; 2017, outra recessão (-0,1%); 2018 mais uma queda na ordem dos 2%; em 2019 a economia não escapou novamente, com contracção de 0,6%; e em 2020 com a queda de 5,1%, registou-se o maior “afundanço” desde a que Angola é independente.

A economia volta a cair em 2021? “Ceteris Paribus”, o Fundo Monetário Internacional (FMI) diz sim e o Governo diz não.

O FMI piorou pela segunda vez as perspetivas de crescimento da economia nacional, começando com um crescimento de 0,4% previsto na quarta revisão do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês) com Angola, em Janeiro de 2021, depois reviu para uma contracção de 0,1% na quinta avaliação do EFF, em Julho, e agora no último Outlook (divulgado no dia 12 de Outubro) a instituição de Washington baixou para uma recessão de 0,7%, consolidando assim, a ideia de que economia nacional volta a afundar pela sexta vez consecutiva.

Ao contrário do FMI, o Governo diz que Angola vai sair da recessão este ano. O Executivo definiu no Memorando de revisão à Programação Macroeconómica para o ano 2021, aprovado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, um crescimento de 0,2%, depois de esperar uma estagnação do PIB no OGE deste ano. Apesar das revisões em baixa, o Banco Mundial e o BFA continuam na expectativa de uma possível saída da recessão.

Recentemente, o Banco Mundial baixou a previsão para 0,4%, contra os 0,9% previstos em Janeiro. O gabinete de estudos económicos do BFA também baixou para uma expansão “acima de 1%”, quando em Julho admitia que o crescimento fosse até aos 3%. As agências de risco continuam optimistas: Fitch (0,1%), S&P (2,5%) e Moody ‘s (2,5%). O CEIC é o mais pessimista. O pelouro de Alves da Rocha estima uma recessão de 1,98%.

A verdade é que, até ao momento, a economia deu um passo para trás e outro para frente. De acordo com os dados do INE, no primeiro trimestre de 2021 o PIB afundou 3,4% em relação ao primeiro de 2020 (em termos homólogos), mas cresceu 0,2% em relação ao quarto trimestre de 2020 (trimestre anterior).

Já no segundo trimestre deste ano, a economia cresceu 1,2% em termos homólogos, mas contraiu cerca de 2,4% em relação ao primeiro trimestre deste ano.

Contas feitas, para sair da recessão que se encontra há cinco anos, a economia deve ter um crescimento acima dos 2,2% no segundo semestre (3º e 4º trimestres) em relação ao primeiro deste ano.

*Editor de Economia e Finanças