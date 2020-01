Ser solidário não custa nada

Na sua mensagem de Natal, o Presidente da República terminou com um apelo à solidariedade entre os angolanos. A ideia é simples: quem tem mais deve ajudar, como puder, quem menos tem. A ideia é simples, mas a sua concretização não ocorre por decreto presidencial. Está dentro de cada um de nós como cidadãos, gestores, políticos, empresários, interiorizar que é necessário ser solidário, mais do que nunca - em particular, porque o Estado não está em condições de fazer muito mais por nós, sobretudo, os mais pobres.

Quem circule pelas ruas de Luanda percebe que os níveis de pobreza estão mais altos, há cada vez mais crianças de rua e sem abrigo. A isto soma-se o aumento da criminalidade. Ser solidário não é ter pena, nem ser caridoso, nem tem que implicar dar dinheiro. Podemos ajudar dando comida, roupa, um pouco de atenção. Podemos ajudar instituições que apoiam quem precisa. Não faltam associações, lares, centros de apoio que precisam de levar a cabo a sua missão. Em 2020, devemos ser mais comedidos nos gastos, pensar mais no amanhã, não gastar tudo o que temos (esta regra é para todos os anos). Partilhar mais. O apoio ao próximo não nos torna mais pobres, nem menos ricos, mas confere riqueza interior. O que há de melhor do que ver alguém feliz e saber que um bocadinho dessa felicidade - ou esperança - foi conseguida porque nós ajudámos? Os empresários têm uma responsabilidade extra.

E devem promover programas de responsabilidade social, incutindo nos seus colaboradores esse espírito solidário que faz toda a diferença. Vivemos no trânsito a forma desabrida, irresponsável e perigosa como em regra se conduz, sem respeito pelas regras nem pelas pessoas, como se o mundo acabasse ali mesmo. Buzina-se muito, insulta-se mais ainda. Está-se sempre com pressa, mas sempre a chegar-se atrasado. Sempre a caminho... tantas vezes de lado nenhum. Sigamos por isso o caminho com mais calma e ponderação, porque na rua há pessoas que precisam de atenção e de ajuda. Não podemos mudar o mundo. Mas podemos fazer a diferença. Quer fazer também?