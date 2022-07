Saiba como elaborar e aplicar o Qualificador Ocupacional

A elaboração e aplicação do Qualificador Ocupacional (QO) é um dos grandes desafios das organizações, uma vez que ao abrigo da lei é obrigatório elaborar e aplicar o QO, porém trata-se apenas das empresas que possuem mais de 10 posto de trabalhos. As empresas não só devem elaborar e aplicar o QO, mas como também devem preceder o registo e consequentemente obter a aprovação do Qualificador junto da Inspecção Geral do Trabalho.

Para criar valor é relevante ter as pessoas certas, associadas às tarefas, aos líderes e equipas certas, é assim que agem as organizações vencedoras e a elaboração e aplicação do Qualificador Ocupacional ajuda no processo de adequação das pessoas aos cargos e não só.

Dentro da gestão de recursos humanos, a elaboração e aplicação do Qualificador Ocupacional enquadra-se no processo de aplicação de recursos humanos, tendo em conta que o QO é um instrumento de análise e descrição de cargos. Por isso é que as empresas devem elaborar e aplicar o QO para facilitar os processos de planeamento e alocação do capital humano, elaboração de Planos de Carreira e de avaliação de desempenho.

Os trabalhadores têm de saber e ter noção das tarefas pela qual foram contratados, bem como os atributos que devem possuir para exercer um cargo na empresa e os recursos que têm que ter acesso para produzir mais e melhor. O Qualificador Ocupacional ajuda a analisar e a descrever, de forma detalhada, cada função existente na empresa, bem como permite determinar as categorias que compõe as carreiras existentes no Plano de Carreira da Empresa, assim como os grupos profissionais em função da grelha salarial e de acordo com a missão da empresa.

A aplicação do Qualificador Ocupacional é relevante para as empresas pois ajuda na resolução de conflitos de tarefas, melhora a eficiência na contratação de novos trabalhadores, reduz o conflito entre a empresa e o Estado, evitando assim que as mesmas tenham multa pela falta de elaboração e aplicação do QO.

Estudos indicam que muitas empresas angolanas não elaboraram nem aplicam o QO na gestão de pessoas. Esse facto aumenta os custos das empresas, porque a não elaboração e aplicação tem como consequência a multa por parte da Inspecção Geral do Trabalho, nos termos do artigo 4.º do Decreto Presidencial nº96/22 de 02 de Março de 02 de Maio, uma vez que o QO é um instrumento interno de gestão de pessoas que é obrigatório para as entidades empregadoras com mais de 10 postos de trabalho com funções distintas.

Metodologia para elaboração do QO

Para elaborar o QO é preciso seguir o que consta do Decreto Presidencial n.º 96/22 de 02 de Maio, sendo o qualificador deve ter os seguintes elementos: Elementos pré-textuais; a capa deve apresentar o título e o nome da empresa; página de rosto deve apresentar a rua, o bairro ou a comuna, município e província e o contacto telefónico e de e-mail actulizados; índice, deve ter a lista ordenada dos temas, termos e demais assuntos com a indicação das respectivas páginas; deve constar também a introdução.

Para a descrição do posto de trabalho devem-se considerar os seguintes elementos: Ocupação, Cargo ou Função; Base Remuneratória; Conteúdo ou Procedimento do Trabalho na Descrição das Funções; Responsabilidade do trabalho; Requisitos e conhecimento exigidos; Níveis de evolução; Categorias mais baixas de cada grupo de pessoal; Aspectos a ter em conta na execução das tarefas.

Saiba como aplicar o QO

Para aplicar o QO na Gestão de Pessoas, em primeiro lugar as empresas têm que olhar para o Planeamento Estratégico: onde consta a Missão, Visão e Valores, segundo têm que analisar e descrever os postos de trabalho que serão necessários para realizar a missão; terceiro tem que recrutar, seleccionar e desenvolver as pessoas (Formação-preparar as pessoas para execução das tarefas e compreender os valores da empresa) de acordo com o Qualificador Ocupacional. Finalmente tem que elaborar o regulamento de carreira que irá determinar como irão ocorrer as progressões na carreira ou seja de quanto em quanto tempo e quais são os requisitos para crescimento na carreira.

Para além disto é relevante que os documentos como contrato de trabalho, plano de férias, recibos de salários estejam de acordo com os cargos que constam do QO, tendo em conta que não pode existir na empresa, trabalhadores a desempenhar um cargos que não constam do Qualificador Ocupacional, pois será um exemplo de não aplicação do QO.

A elaboração e aplicação correcta do QO ajuda as empresas a melhorarem a gestão de pessoas, porque quando os cargos estão identificados, as tarefas e responsabilidades descritas, bem como os respectivos requisitos de acesso ao cargo, fica mais fácil recrutar e seleccionar uma vez que os gestores de pessoas sabem exactamente o perfil que os candidatos devem ter para ocupar uma posição na empresa e só assim é que possível ter vantagem competitiva por via do capital humano.

Por isso recomendamos às empresas a elaboração e aplicação do QO não apenas para evitar multas da IGT, mas sim para melhorar a gestão de pessoas e consequentemente o seu posicionamento no mercado angolano e global.

*Professor de Estratégia Empresarial da Faculdade de Economia da UAN