Revolução à vista

O sector das Telecomunicações está em plena revolução e Angola não é excepção. Numa era de disrupção constante, o sector enfrenta o duplo desafio de providenciar redes rápidas, seguras e fiáveis para alimentar um mundo cada vez mais conectado e digital, sendo o esforço financeiro para suportar esta revolução é cada vez maior.

Um recente estudo da UIT e UNESCO estimou ser necessário investir 100 mil milhões USD para se atingir a meta de acesso universal à banda larga em África até 2030. É inquestionável a necessidade de investimento significativo em infra-estruturas de telecomunicações, para se atingir uma população estimada em quase 100 milhões de áreas rurais remotas.

A nível nacional, o Executivo tem realizado um conjunto de reformas e iniciativas. As recentes reformas da legislação do investimento privado estrangeiro e da concorrência serão um contributo para reduzir os entraves ao investimento privado. E têm sido realizados investimentos para modernização e expansão da rede de

telecomunicações, no reforço da conectividade internacional, nomeadamente na rede de cabos submarinos, com destaque para o SACS como o primeiro do Sul do Atlântico a funcionar a 40 Tb/s.

Mas é fundamental concentrar ainda mais esforços para fortalecer o investimento e a universalidade do acesso a serviços de telecomunicações, para assim se alcançar os objectivos de digitalização da economia e da sociedade. Neste sentido, o Programa de Privatizações 2019-2022 (PROPRIV) vem também impulsionar o crescimento da economia, estipulando a alienação de participações públicas em empresas de diferentes sectores, num total de 195 activos, sendo oito do sector das Telecomunicações.

A injecção de capital privado e os princípios de gestão orientados para a eficiência e desenvolvimento comercial deverão permitir às empresas do sector melhorarem o desempenho. Fruto de maior competição, os consumidores terão acesso a mais ofertas e a melhor qualidade de serviço. Haverá mais oportunidade para geração de emprego mais qualificado e atractivo, maior internalização de conhecimento e maior contribuição geral, directa (via impostos) e indirecta (via desenvolvimento das cadeias de valor e do consumo) para a economia.

Mas os desafios são grandes. O número de empresas alvo da alienação da participação pública é elevado, num período relativamente curto, a que acresce a complexidade e exigência dos trâmites inerentes ao processo. Por outro lado, em África está em competição com acções de captação de Investimento Directo Estrangeiro, como é o caso da Argélia e da Etiópia. A médio-longo prazo, é expectável que os players do sector se venham a reconfigurar, como resultado da dinâmica competitiva e da necessidade de capitalizar os investimentos requeridos para a expansão e evolução tecnológica exigidos.

Angola tem de agarrar esta oportunidade e concentrar esforços para que o sucesso do programa resulte em benefícios para população, maioritariamente jovem e com grandes ambições. Como já foi dito, “estejamos nós preparados ou não para a revolução nas Telecomunicações, ela vem aí.”