Regime Laboral de Teletrabalho – Um novo paradigma na forma de trabalhar

O termo teletrabalho surgiu em 1973, quando Jack Nilles, professor da Universidade da Califórnia – Estados Unidos da América que dirigiu o primeiro projecto de demonstração de teletrabalho, envolvendo 30 funcionários de uma empresa privada. Utilizou num dos seus trabalhos os termos “telework” e “telecommuting” definidos respectivamente como “toda a forma de substituição das viagens de trabalho através do uso da tecnologia de informação” e como “a parte do teletrabalho ligada ao problema da transferência física para e da sede central da empresa.” Seis anos depois, começaram a surgir os primeiros artigos em grandes jornais, todos eles alertando para o aspecto económico da questão, com slogans bem típicos: “trabalhar em casa economiza gasolina”.

Qualquer definição de teletrabalho, assenta em dois aspectos essenciais, o facto de se exercer à distância e o facto de implicar a utilização das Novas Tecnologias e Internet. Assim, o teletrabalho consiste na realização de uma actividade profissional fora do local tradicional de trabalho possibilitando a execução de tarefas à distância. Pode assumir diversas modalidades que variam de acordo com o tempo, local e forma contratual do teletrabalho.

Quanto às modalidades estão de acordo com os seguintes aspectos: local de trabalho, horário de trabalho e situação sócio-profissional.

Quanto ao local, podem ser considerados: em casa, num centro-satélite, num centro de teletrabalho.

Quanto ao horário de trabalho pode ser a tempo parcial (part-time) ou a tempo inteiro (full-time).

Quanto à situação profissional deve ser considerado o trabalho subordinado e o trabalho independente ou liberal.

Quanto às vantagens, desvantagens para os colaboradores e para os patrões:

Para os colaboradores:

a possibilidade de estabelecer o seu próprio horário de trabalho (horário flexível);

redução do tempo despendido na deslocação para o emprego ou mesmo eliminação deste, o que pressupõe também uma economia significativa no uso dos combustíveis;

oportunidade de aproveitar melhores hipóteses de trabalho sem sair da área de residência; regulação da vida familiar, pois como o horário é flexível pode-se facilmente conciliar a vida profissional e familiar;

aumento da motivação do teletrabalhador e do seu grau de independência como consequência da confiança que ganham em si próprios;

melhoria da qualidade de vida e bem-estar social pois pode-se gerir mais facilmente o volume de trabalho, conjugando-o com a família e a sua inserção na comunidade em geral.

Para os patrões:

clara redução de custos ao nível de espaço, equipamentos, rotação de pessoal e relocalização de trabalhadores;

aumento da produtividade e eficácia centrada numa maior optimização do tempo;

maior flexibilidade na empresa pois são eliminadas as distâncias, desenvolvendo-se o trabalho onde estão as competências;

diminuição da perda de trabalhadores;

redução de condicionantes externos ao seu trabalho como más condições climatéricas ou greve de transportes públicos, traduzindo-se num menor absentismo.

Quanto às desvantagens para os colaboradores em teletrabalho podemos enunciar as seguintes:

Para os teletrabalhadores:

isolamento social que pode levar a uma situação de angústia, depressão, stress, em consequência da redução do contacto com os colegas de trabalho e respectivos superiores hierárquicos;

higiene e segurança no trabalho, pois sobretudo as condições ergonómicas poderão ficar de parte e prejudicar o seu desempenho a curto prazo;

dificuldades em organizar o seu próprio trabalho e gerir da melhor forma o seu tempo, pois nem todas as pessoas o conseguem fazer; (ver perfil psicológico do teletrabalhador) aumento da precariedade de emprego e aumento do trabalho a tempo parcial;

dificuldade na defesa dos seus interesses laborais e a perda de regalias sociais;

invasão do trabalho no lar e nos tempos-livres; perda do sentimento de pertença em relação ao seu grupo profissional;

E para os patrões:

aumento dos custos com a energia e equipamentos;

impossibilidade em assegurar a disponibilidade imediata do trabalhador no local de trabalho; dificuldades de supervisão;

destruição da cultura organizacional e do colectivo de trabalho;

só é aplicável a certas funções e a certos empregados;

problemas com a segurança da informação.

O futuro ordenamento jurídico que terá a forma de Decreto Presidencial aplicar-se às entidades abrangidas pela Lei Geral do Trabalho e diplomas complementares para os funcionários públicos e agentes administrativos.

Como modalidades para o local de trabalho, o futuro regime jurídico prevê: Teletrabalho domiciliário, Teletrabalho em escritório satélite, Teletrabalho em centro de trabalho comunitário e Teletrabalho nómada.

Subjacente a esta forma de trabalho está prevista sempre a celebração prévia de um contrato de trabalho, como outra forma de prestação de trabalho.

Quanto ao direito e/ou obrigação de um trabalhador poder escolher a exercer a sua actividade em regime de teletrabalho, nos seguintes casos: “se: a) For mulher grávida com a situação de saúde atendível; b) Tiver a seu cargo o cuidado, individual ou compartilhado, de um menor de 5 anos de idade ou dependente com deficiência ou incapacidade atestada igual ou superior a 60%; c) Tiver um estado de saúde incompatível com o trabalho presencial, desde que provado por documento emitido por médico; d) For decretado Estado de necessidade Constitucional”.

A futura lei prevê a forma dos contratos de trabalho para esta forma de trabalho, mudança de regime, instrumentos de trabalho, reembolso das despesas incorridas pelos teletrabalhadores como a valor da internet e outros custos para trabalhar, deveres do teletrabalhador, horário de trabalho, igualdade de tratamento, privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho e por fim cessação do contrato de teletrabalho).

Se o ano de 1973 parece distante, hoje é uma das soluções para enfrentar crises de vária ordem: pandemias de saúde, meterológicas e sísmicas e outras como causas de guerras convencionais, terrorismo em larga escala. Se muita empresa se manteve «à tona», é porque conseguiu ser flexível o suficiente para colocar alguns ou muitos trabalhadores a manter as suas actividades profissionais, mas em casa, por exemplo. Aparentemente no futuro, esta que foi uma saída profissional por conta da Covid-19, poderá ter um alcance maior no presente e no futuro como uma forma normal de prestar trabalho. E é nessa senda que teremos legislação sobre o Teletrabalho e na futura Lei Geral de Trabalho matéria sobre esta temática.

*Economista e docente universitário