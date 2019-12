Regeneração económica

Para um biólogo, “regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismos se renovarem ou ainda de se recomporem após danos físicos consideráveis. Uma outra palavra para regeneração é “renascimento”, enquanto outra frase bíblica define “nascido de novo”. Quer numa perspectiva quer noutra, o termo está relacionado com a correcção, saneamento e recuperação. Há um ano, a Sonangol anunciou o seu processo de regeneração de modo a torná-la mais competitiva e rentável, com foco na cadeia privada de valor, e que vai até 2022.

A petrolífera estatal é a melhor amostra de como pulsa a económica do País, já naquela altura e continua a sê-lo. Porque a economia no seu todo padece de competitividade e de outra expressão ligada a rentabilidade – produtividade. Esta resulta do empenho e aplicação comprometida, responsável e harmoniosa dos principais factores de produção: recursos naturais, trabalho e capital. Mas, o factor trabalho, parece-nos o primordial, pois inclui o conhecimento, a técnica e as capacidades daqueles que participam do processo de qualquer regeneração. Esse elemento que são os recursos ou capital humano. Não quer dizer que os outros não sejam essenciais, mas porque se não existe homem, não há trabalho. Logo, não há produção. Um dos pensadores mais notáveis no campo da pedagogia, Paulo Freire dizia que “a Educação não transforma o mundo. A Educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo.” É disso que o País mais precisa investir para o futuro, naquilo que não é aparentemente tão visível, a curto prazo, ou seja, conhecimento e cultura.

Então, como estão os homens e com que valências estão habilitados, estes que estão a regenerar a economia, a sociedade, a cultura, o País que se quer competitivo e rentável? Precisamos de métricas e estatísticas que nos mostrem efectivamente qual é o nível de eficácia das medidas correctivas e de saneamento que ocorrem sobre a gestão dos recursos. Segundo o estudo Global CEO Survey, elaborado pela Pwc, a escassez do talento figura entre as maiores preocupações de governos e empresários do continente africano. A inquietação reside no casamento perfeito entre a oferta formativa das academias e as necessidades reais das empresas e governos. Aqui preocupa-nos a formação de competências que ajudem o País a recuperação o crescimento económico. Em relação a competitividade, entre os 12 factores em análise no ranking, a dimensão do mercado nacional é o único factor em que o País está melhor comparativamente a outros da SADC e da CPLP. Angola ocupa a posição 69 em 141 países, porque a estrutura demográfica do País oferece um potencial de consumidores a ter em conta, caracterizado por uma população jovem e a crescer. Isto significa que consumidores não faltam. Mas, mais uma vez, sem a regeneração de todos os factores já aludidos não será viável a produção para o consumo quer ao nível interno quer externo.