Reforma regulamentar: Os desafios para as Instituições Financeiras

A convergência da regulamentação às melhores práticas potencia o desenvolvimento das Instituições Financeiras, factor crítico para a inserção de Angola no mercado global.

A publicação da Lei 14/2021 e do Aviso 10/2021 trazem um conjunto de alterações significativas ao actual regime jurídico das instituições financeiras, nomeadamente no que se refere às matérias de supervisão, medidas interventivas e sancionatórias, agravamento dos requisitos de fundos próprios, maior exigência a nível de documentação dos processos e maiores responsabilidades para o órgão de administração e fiscalização.

A referida evolução regulamentar consagra nestes diplomas o essencial das normas que as Instituições Financeiras devem cumprir com o propósito de garantir a sustentabilidade do Sistema Financeiro Angolano.

Considerando que as Instituições Financeiras (IFs) têm um papel fulcral a desempenhar no financiamento da economia e consequente crescimento do emprego, o Executivo Angolano empreendeu uma reforma na regulamentação financeira, a fim de garantir a aplicação de um conjunto de medidas estruturais na gestão das IFs e do funcionamento do Sistema Financeiro Angolano (SFA).

Neste contexto, foi publicada a Lei nº14/21, Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras (LRGIF), que revogada a Lei 12/2015, Lei de Bases das Instituições Financeiras (LBIF), e vem responder aos actuais desafios que subsistem ao nível da confiança no SFA. O reforço observado ao nível regulamentar visa robustecer a governação, gestão de risco e solvabilidade das IFs potenciando a sua actuação de forma segura e sólida na captação e capitalização das poupanças e, consequente, desenvolvimento económico e social através do Estado, empresas e pessoas.

Os 4 (quatro) novos capítulos da LRGIF, face à LBIF, introduzem alterações significativas em matérias de supervisão, reforço de medidas interventivas e medidas sancionatórios. A LRGIF veio, assim, reforçar o papel central que o BNA desempenha no sistema financeiro angolano, enquanto autoridade de supervisão microprudencial, macroprudencial e autoridade de resolução.

Na componente de supervisão, destaca-se a responsabilidade de (i) emitir recomendações, (ii) determinar medidas correctivas e (iii) reforçar os limites de requisitos de Capital e de Liquidez. Esta última medida é concretizada através da inclusão de reservas macro prudenciais e pelos reforços de requisitos de capital e liquidez resultantes da análise das disposições, estratégias e processos das IFs, no âmbito do Processo de análise e avaliação para fins de supervisão (SREP).

No âmbito ainda da referida reforma regulamentar em curso, o BNA, publicou o Aviso nr.10/2021 sobre o Código do Governo das Instituições Financeiras Bancárias que, juntamente com o disposto na LRGIF, agregam um conjunto de alterações ao nível da necessidade de formalização dos princípios da Instituição, responsabilidades do Órgão de Administração e Fiscalização, bem como de políticas que vêm garantir o funcionamento da Instituição de forma mais transparente.

A agenda de transformação regulamentar do BNA coloca desafios importantes e estruturantes ao SFA, o qual terá pouco tempo para se adequar às novas normas. Neste sentido, é indispensável que as IF comecem, imediatamente, a definir o seu plano de adaptação. O tempo de agir é agora.

*Manager EY, Consulting Financial Services