As fragilidades do sistema de contratação pública nacional permitiram durante anos um sumptuoso “banquete” à custa do erário. A qualidade das despesas do Estado não era tida em contas e como consequência, hoje após anos de investimentos em infra-estruturas e aquisição de serviços, o resultado está muito abaixo do esperado, ou seja, um tremendo

disperdícios financeiros para o País Felizmente um novo ciclo surge, o vicioso dá lugar ao virtuoso, e em todos os sentidos as reformas ganham corpo visando uma Angola melhor. Certamente que não será do dia para a noite, disto estamos cientes, e por essa razão cada momento é precioso. Como diz o adagio “tempo é dinheiro”, então paremos de desperdiçar este recurso precioso.

Em curso está um processo de avaliação do desempenho do sistema de contratação pública que se espera que contribua para a reforma deste serviço. A referida avaliação, levada a cabo pelo Ministério das Finanças em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento e a Agência Francesa para o Desenvolvimento tem ainda como missão auxiliar o

Governo a melhorar a utilização de fundos públicos e a prestação de serviços aos cidadãos, elevando os padrões de integridade.

Para melhorar o sistema de contratação pública urge avaliar os pontos fortes, fracos e lacunas deste serviço e compará-lo com as melhores práticas e padrões internacionais. Se o resultado da avaliação for levado em consideração e não cair numa pilha de esquecimento, dito por outras palavras, se o relatório final da avaliação MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems) a ser apresentado em Março de 2022 for executado, três vantagens são apontadas...

A reforma da contratação pública vai priorizar em primeiro lugar a “gestão de riscos no ciclo de contratação”, em segundo lugar a “Integração do sistema de contratação pública com os processos gerais de gestão das finanças públicas, orçamentação e prestação de serviços”e por fim os “mecanismos de responsabilização equilibrados entre o governo, os cidadãos e os sectores privados”.

Certamente que se o dinheiro que o Governo dispõe para administrar o País for melhor utilizado, as bases para o desenvolvimento económico sustentável estão lançadas.