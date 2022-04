Redefinição da ordem mundial!

A humanidade está na iminência de assistir a um terceiro confronto entre as superpotências económicas e militares do mundo, 77 anos depois da segunda guerra mundial cujas consequências hoje permanecem visíveis. Os judeus ainda têm na memória os horrores do holocausto (palavra de origem grega, holos - todo e kaustro - queimado). O impacto da bomba atómica (lançada sobre Hiroshima e Nagasaki) até hoje assombra os japoneses. Apesar de estabilizada (economicamente), a Europa Ocidental paga uma factura pesada pelo Programa de Recuperação Europeia ou Plano Marshal. A predisposição das superpotências (económicas e militares) em dominar o mundo os faz ignorar as consequências que possam advir na eventualidade de um conflito militar. Embora haja (certa) contenção das forças militares ocidentais, congregadas na OTAN, relativamente ao conflito russo-ucraniano, é indubitável asseverar que o desacordo entre os dois Estados da antiga União Soviética resulta da ambição expansionista ocidental a Leste da Europa, apadrinhada pelos EUA. Quanto mais durar o conflito, mais hipóteses há de envolvimento de outros Estados, sob pretexto de socorre o aliado.

O tom ameaçador patente nas declarações dos dignitários norte-americanos e chineses, quanto à questão de Taiwan também pode resultar em conflito armado, à semelhança do que acontece com a Rússia e Ucrânia. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu impor sansões económicas (devastadoras) contra a China se ocupar Taiwan. Sem qualquer temor das ameaças da administração Biden, o governo de Xi Jinping (presidente chinês) já advertiu ao mundo que tudo fará para recuperar a província, fora da soberania desde 1949, após a fuga do ex-presidente Chiang Kai-Shek, derrotado pelo exército comunista, liderado por Mao Tsé-Tung. A China está disposta a fazer recurso à força bruta ou coerciva para (de uma vez por todas) obter parte do território perdido.

As últimas declarações da administração Biden e a resposta do governo Xi Jinping demonstram que ambas estão dispostas para um possível conflito armado por Taiwan. Em caso de conflito sino-americano, o mundo estaria em presença de uma redefinição da ordem mundial. Seria o confronto entre duas superpotências económicas e militares com perspectivas antagónicas, cujas consequências impactariam na economia mundial. O ‘gigante’ asiático (maior credor de África) deixaria de importar petróleo de Angola para se concentrar na guerra com os EUA.