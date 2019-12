Recesso 2019

O quarto ano consecutivo de recessão económica no País reflectiu-se em todas as áreas da economia e sociedade angolana. O recesso é tão marcante, que chega a ser dramático. Segmentos que eclodiram a ideia de autossuficiência, como por exemplo, bebidas e ovos, reduziram ao longo do ano, a produção, estando agora abaixo da metade da sua capacidade. Não fica por aí, esses e outros players despediram pessoal, agravaram preços para manter a actividade face a fraca procura, promovida pela redução drástica do poder de compra da população. Como se não bastasse, o cume é mais acima: queda abismal das importações de matéria prima, por falta de divisas e não menos importante, a desvalorização do kwanza. Embora as reformas em curso apontem para a substituição das importações, pela produção local, o que significa travar em simultâneo uma luta contra a mãe de todos os lobbies instalados, desde há décadas, e que afectou gravemente as reservas líquidas internacionais (RIL). Ao mesmo tempo que se aspira por um dia em que investir em Angola não seja mais caro do que em qualquer País da SADC. Mas, se tivesse que eleger, um sector prioritário para reanimar nos próximos dois anos, teria de ser a indústria alimentar, pois o combate a fome constitui o maior de todos os males que o País enfrenta.

Este desafio está intimamente ligado, a substituição das importações, especialmente para os produtos da cesta básica. O que pouparia, a médio e longo prazos, divisas e a pressão sobre as RIL. Outrossim, a promoção das exportações, com vista a angariar divisas tão necessárias para uma economia ainda fortemente dependente do exterior.

A aposta no sector alimentar visa sem sobra de dúvidas um fomento ao desenvolvimento da indústria transformadora angolana de forma competitiva e sustentável. Ao fazermos um recuo no tempo, observa-se uma intenção de há quase duas décadas, mas demora a materializar-se por causa da dependência que o País ainda tem em relação ao Petróleo, uma commoditie exposta às flutuações de mercados que Angola não controla. Um reflexo facilmente repercutido, nos últimos cinco anos, no Orçamentos Geral do Estado (OGE). Por exemplo, o OGE 2020 foi aprovado recentemente com um budget total equivalente a cerca de 34 mil milhões USD. Menos 63%, do total de receitas de despesas do OGE 2015 revisto, com 50 mil milhões USD.

2020 será, portanto um ano mais desafiante para todos os agentes económicos, incluindo para a comunicação social, habituada aos sacrifícios que o jornalismo impõe a todos os que se preocupam de manter País e o mundo informados sobre as melhores práticas e a apontar caminhos. Perseguiremos com paixão, isenção e independência factos, conhecimento, formação e instrução que elevem o intelecto e a cultura de leitores havidos, que acreditam numa Angola próspera. Em época de festas, os nossos votos de prosperidade para si. Voltaremos a 3 de Janeiro do próximo ano.