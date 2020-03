Quando a realidade supera a ficção

Se eu tivesse de escrever o guião para um filme, do tipo blockbuster, sobre o apocalipse mundial causado pela queda abrupta do preço do petróleo, o argumento podia seguir esta sequência: um misterioso, mas altamente contagioso, vírus irrompe num sítio recôndito da China (de que ninguém, no Ocidente, tinha ouvido falar antes do outbreak), espalha-se à velocidade da luz por todo o mundo, provocando o pânico nos media, nos governos e no cidadão comum, sequestrando as pessoas em casa e encerrando as lojas e as empresas, afundando os mercados financeiros, e afectando de tal forma o bom senso e o sentido de racionalidade das potências petrolíferas, os russos e os árabes, que estes decidem iniciar uma guerra comercial que faz colapsar o preço do petróleo, deprimindo ainda mais os mercados, num processo de chain reaction sem fim aparente. Parece que nenhum guionista de Hollywood teve imaginação suficiente para engendrar este enredo, mas a imprevisibilidade da natureza mais a irracionalidade humana produziram este filme real que já leva dois meses desde a estreia.

O desmoronamento do preço do petróleo (mais de 20% só na passada segunda-feira) põe em evidência uma realidade de que por vezes nos esquecemos: o mercado petrolífero não é ditado, pelo menos no curto/médio prazo, pela lei da oferta e da procura de forma “pura” como sucede com outros mercados. Se todos os países produtores pudessem extrair e colocar no mercado todo o petróleo que podem tecnicamente produzir, ao preço mais competitivo possível, sem quaisquer limites ou restrições, o preço poderia baixar até um nível extremo (USD 10?), pelo menos até muitos produtores serem dizimados, a oferta reduzir e a tal lei, finalmente, equilibrar a venda e a compra. Quem “fixa” o preço do petróleo é o cartel OPEP e a Rússia, dentro de uma banda de variação influenciada pelo estado da economia e acontecimentos geopolíticos. Nos últimos anos, a OPEP e a Rússia têm sido forçados a conviver com um “membro da família” desalinhado, rebelde e financeiramente voraz, os produtores de shale americanos, mas ainda assim árabes e russos tem conseguido segurar o preço dentro de mínimos aceitáveis. A prova é que, quando se zangam, o preço desmorona.

Perante este cenário, alguns analistas perguntam: who will blink first? Quem (entre árabes, russos e americanos) vai ser o primeiro a pestanejar os olhos no jogo de poker e assim denunciar o seu bluff? A tendência é dizer que a Arábia Saudita será a mais resiliente porque tem as maiores reservas, preços de produção mais baixos e a capacidade de aumentar instantaneamente a produção para compensar (em parte) a quebra do preço. A Rússia também terá as suas armas na medida em que tem acumulado amplas reservas em divisas para suportar uma recessão prolongada, além de que a sua moeda (rublo) é “flutuante” e pode ajustar (desvalorizar) rapidamente às condições de mercado. Já os produtores de shale americanos, empresas privadas, muitas das quais pequenas e fortemente endividadas, que extraem o petróleo a preços mais elevados, seriam o grupo mais vulnerável ao cenário de preço baixo.