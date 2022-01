“Provavelmente” o fim das recessões

Nesta semana, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou as Contas Nacionais do III trimestre de 2021, onde informa que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5% entre o II e o III trimestre de 2021, considerando o ajustamento sazonal, e 0,8% em termos homólogos.

Se considerarmos o crescimento entre Janeiro e Setembro de 2021, a economia nacional teve uma recuperação “tímida” de 0,04% em relação a igual período de 2020. Embora o crescimento seja tímido, mas é uma boa notícia, porque Angola está mais perto de confirmar a saída da trajectória “negra” de recessões que a economia verificou e viveu durante cinco anos consecutivos.

Ainda assim, precisamos esperar as contas do IV trimestre calendarizadas para divulgação em Abril deste ano para se saber verdadeiramente se a economia saiu ou não da recessão. As últimas estimativas das instituições de referências dizem que Angola vai sair da recessão.

Por exemplo, as instituições de bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), esperam crescimentos na ordem dos 0,4% e 0,1%, respectivamente.

O Governo também diz que a economia vai crescer, ao esperar uma taxa de 0,2%, o BFA espera um crescimento não superior a 1%. As agências de risco também estão optimistas: Fitch (0,1%), S&P (2,5%) e Moody ‘s (2,5%). A última avaliação do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola (CEIC) aponta para uma recessão de 1,98%.

Portanto, num primeiro passo, é importante que a economia saía da recessão, porque as ressecções, para além de trazer consigo aumento desemprego, redução do lucro das empresas, a queda da riqueza, e outros várias pontos negativos, e fazem com que investidores que poderiam ter algum interesse em aplicar os seus fundos Angola deixam de investir. No outro passo, é necessário crescer mais, pelo menos, ao ritmo do crescimento da população. Para garantir que, o crescimento económico possa ter impacto real na vida das pessoas. Só para termos noção, anualmente, a população cresce a um ritmo superior a 3%.