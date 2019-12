Produzir para crescer, deixar de importar e exportar mais e melhor

Foi dia 18 de Agosto de 2017, que escrevemos um artigo para este fiel semanário, em que defendemos a superior importância de deixar de importar, relativamente a urgência de diversificar as exportações (exportar mais do que petróleo e diamantes). pelo facto da nossa realidade ser peculiar e requerer medidas precedentes. A conjuntura económica nacional, as flutuações dos mercados internacionais e as atribulações políticas mundiais, concorreram para que o nosso artigo de 2017 estivesse alinhado com a actual alteração do paradigma nacional de promoção do crescimento económico, pois o centro de gravidade passou das exportações petrolíferas, para produção nacional e consequente limitação máxima das importações, tal como havíamos defendido.

Os recentes programas e medidas de política do Executivo em funções, são claras e objectivas e parecem concorrer de forma integrada para a resolução dos problemas reais nacionais, pois apoiam-se em pressupostos que são estruturais para aportar resiliência e sustentabilidade à economia nacional, porque assentam essencialmente na produção interna. Para aqueles economistas neoliberais a exportação é a chave para o crescimento económico, pois induz a resiliência e competitividade das empresas nacionais, afirmação das empresas nacionais no estrangeiro e um crescente fluxo de repatriamento de lucros e mais-valias, bem como aumenta o poder de influência económica e política (em muitos casos) de um país (exportador) sobre os outros (importadores).

A verdade é que esta teoria, que tem o seu fundamento empírico, tem sustentação em economias com os processos de produção já oleados e com mecanismos de apoio ao empresariado privado extremamente automatizados, sem estrangulamentos nas cadeias produtivas, principalmente com as infra-estruturas de base montadas para permitir custos de contexto decrescentes e mão-de-obra à altura dos desafios laborais e tecnológicos que se apresentam. Pela discrição acima, estas não são as características das economias subdesenvolvidas em que nos enquadramos, neste contexto, os nossos desafios são outros, são mais estruturais e a quem os chame mais básicos, estão ligados não apenas as gritantes necessidades de investimento, qualificação da mão-de-obra, ou a ausência da componente tecnológica, são desafios ligados a infra-estrutura produtiva e a materialização das fases do processo produtivo (no seu estado mais elementar). É urgente relançar a produção nacional, porque só assim saímos da teoria dos livros e discursos bonitos para a prática e consolidamos os processos produtivos desde a sua base, criamos emprego internamente, agregamos valor aos bens produzidos, criamos riqueza sobre estes bens que serão exportáveis em determinada altura à posteriori. Apenas um processo oleado e sustentável de produção nacional é antecâmara para as exportações, as empresas apreendem os processos produtivos, disputam mão-de-obra, quotas de mercado e investem nas vantagens que a tecnologia fornece, consequentemente o sistema financeiro passa a acreditar nas empresas e assim canaliza as nossas poupanças para as empresas e forma de investimento. Quando se alcança este ponto de forte competitividade interna, ninguém trava as empresas, elas estarão prontas para conquistar o mundo, com o devido apoio do sistema financeiro nacional e do Estado (com as suas ferramentas pertinentes), as nossas empresas estarão prontas para dar o salto e ombrear com os concorrentes regionais e intercontinentais.

É neste mesmo movimento que a produção nacional é chave, pois a produção nacional antes de induzir as exportações, ela induz a redução das importações para níveis mínimos (pois havemos sempre de importar o que não podermos ou for menos competitivo produzir internamente), porque já estaremos produzir cá dentro e não precisaremos de mandar vir de fora. Este fenómeno tem reflexo imediato na forma como fazemos política monetária, pois a redução da importação irá reduzir a saída de divisas e assim permitir a manutenção da Reservas Internacionais Liquidas (RIL) em níveis ideais para sustentar as importações e compromissos vindouros, e como já percebemos pela peculiaridade da nossa economia, garantindo a oferta de dólares no mercado a taxa de câmbio tende a estabilizar e por consequência os preços devem manter-se estáveis. A produção nacional terá também capacidade de alterar o paradigma da actual politica monetária, pois com produção nacional é possível defender a moeda nacional e criar estabilidade de preços sem recorrer as RIL, alias, esta é a forma mais sustentável de o fazer, porque a própria oferta nacional de bens cobre as necessidades de importação retirando a pressão dobre as RIL, o que deve resultar na estabilização cambial e de preços. É apenas com produção nacional que vamos criar riqueza interna, pois hão de se destacar aquelas empresas que mais e melhor produzem e vão expandir as linhas de produção, vão criar mais empregos, vão fazer crescer o seu património, vão colocar mais dinheiro no sistema financeiro, vão pagar mais e melhor os seus funcionários, porque facturam mais, assim sendo vão proporcionar mais impostos para Estado (pelas rendimento e consumo das empresas e famílias) e vão através da criação de mais poupança, aumentar a capacidade de investimento da banca nacional.

É importante aqui salvaguardar que não se está a fazer um ataque às exportações, ou se está a diminuir a sua importância, o que pretendemos mostrar é como não colocar a carroça em frente dos bois, até porque as exportações em si, e olhando para a nossa realidade, devem suportar o esforço de relançamento de produção nacional, pois os investimentos no processo de produção, em termos de capital fixo, tecnologia e know how requerem divisas que hoje apenas a exportações do petróleo aportam.

Neste mesmo diapasão há que aproveitar alguns mercados favoráveis vantagens competitivas que hoje temos para determinados bens nacionais, exportando-os para que entre mais moeda estrangeira para o nosso sistema financeiro que tanto necessita.

Contudo, no contexto actual, estas iniciativas de exportação alguns bens não petrolíferos e não minerais, serão sempre marginais relativamente ao que se deverá obter com a materialização de um processo produção nacional que reduza as importações e abra caminho para as exportações. Em termos gerais, o que pretende aqui reafirmar é que se mantenha o curso das políticas, que se potencialize a produção interna do empresariado nacional privado, com especial as micro, pequenas e medias empresas, pois estas são o motor de crescimento para qualquer economia sustentável, por outro lado, que não se incentive às exportações diversificadas, porque é importante que mais bens, para alem do petróleo e diamantes, tragam divisas para o cofres públicos, para ajudar o esforço de relançamento da produção nacional e manutenção da estabilidade de preços.