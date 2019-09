Preocupação com o crédito vencido

Três bancos comerciais iniciaram uma corrida/convocatória a quase 500 clientes (singulares e colectivos), até o fecho desta edição, para comparecerem nas suas Direcções de Recuperação de Crédito.

Não é caso para menos, já que o relatório e contas do maior banco comercial, em termos de activos, o Banco Africano de Investimentos (BAI), referente a 2018, espelha que nos últimos três anos o crédito malparado triplicou para 139 mil milhões Kz, sendo que o maior aumentou registou-se o ano passado. O relatório e contas do banco público, BPC, em relação ao exercício 2018, apresenta um crédito vencido no valor de 835,9 mil milhões Kz, embora tenha reduzido para 21%, comparado a 2017. Feito que resulta de uma mega campanha para reduzir o nível de incumprimento.

Outro banco, o Keve, adoptou igualmente medidas de recuperação coerciva do crédito vencido, depois de ter registado um prejuízos o ano passado e acumula um crédito malparado que mais do que duplicou em um ano, para 21,1 mil milhões Kz em 2018, o que obrigou a constituir imparidades no valor de 22,1 mil milhões Kz em 2018. Os particulares são os maiores devedores dos Bancos. Estes são apenas alguns dos exemplos que representam os 30% que representam o mal parado da banca nacional.

Entretanto, não será por acaso que essa preocupação aparente com o crédito vencido gere uma

corrida e que esta ocorra agora, que o Banco Nacional de Angola (BNA) estará perto de informar os 12 maiores bancos comercias, ainda este mês, o resultado da avaliação da qualidade dos activos que arrancou em Abril do ano em curso.

Um acto normal ao nível dos bancos centrais e uma das expectativas decorrentes da monitoria do Fundo Monetário Internacional (FMI), tendo o governo todo o interesse em conhecer, sobretudo, na era João Lourenço. Sendo uma operação normal, que se realiza periodicamente, o exercício permitirá aferir a informação exigida e prestada pelos bancos comerciais.

Essa avaliação da carteira de empréstimos dos 12 maiores bancos servirá também para estimar, entre outros aspectos, a estabilidade do sector, incluindo a realidade do malparado na banca. Com base nos resultados, o Governo poderá desenvolver um plano para lidar com as constatações, visando garantir a estabilidade financeira e a protecção dos interesses dos aforradores e contribuintes.