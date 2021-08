Porquê que existem limites na variação dos Preços nos Instrumentos Negociados na Bolsa de Angola (BODIVA)?

A descoberta de preços é um indicador da eficiência e justiça de um determinado mercado. O expectável é que as forças da procura e da oferta convergem de uma forma que produza um equilíbrio justo, e que sirva como um guia para a alocação de recursos.

Porém, nos mercados financeiros, desde o final da década de 80, com o acontecimento do Black Monday, aonde o índice americano Dow Jones caiu cerca de 25% e arrastou consigo diversos outros índices a nível global, tornou-se comum a implementação de mecanismos que permitem estabelecer limites nas variações de preços nos instrumentos transaccionados nas bolsas e de suspensão das negociações em casos de instabilidade e volatilidades do mercado.

O mecanismo voltou a ressurgir após a crise financeira de 2007-2008 e, desde então, tem sido uma ferramenta bastante usada nas diferentes bolsas mundiais como é o caso das bolsas de valores de Nova Iorque, Toronto, Tóquio, Londres e outras, que utilizam o também denominado circuit breakers com o intuito de frear ou mitigar as oscilações que possam surgir nas bolsas.

Circuit breaker é um mecanismo regulatório que parcial ou totalmente impede, interrompe ou suspende a negociação de um instrumento financeiro (ou de todo o mercado) caso o preço ou os níveis de volatilidade atinjam o nível acima do predefinido pelo gestor da bolsa.

O fundamento para tal consiste numa visão dos reguladores em inibir a reacção exagerada dos investidores, impor o controle no nível da microestrutura, evitando assim desequilíbrio nos mercados. As formas mais comuns de circuit breakers são a interrupção na negociação e o estabelecimento de limites na variação dos preços dos instrumentos admitidos a negociação em uma determinada bolsa.

Os defensores deste mecanismo argumentam que a capacidade dos agentes de intermediação de modificar ou retirar ordens de limite permanente permite com que estes, em função do conhecimento e domínio que possuem sobre o mercado, estejam num nível acima dos investidores, fundamentalmente aqueles com pouco conhecimento (não institucionais).

Em Angola, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), local aonde são transaccionados instrumentos financeiros, tem verificado um crescimento significativo no volume de negociação, tendo em 2020 alcançado um volume total de 1 187,23 mil milhões de kwanzas o que demostra de certa forma uma maior participação, tanto dos investidores quanto dos agentes de intermediação na bolsa.

Contudo, não obstante o volume supracitado, o percentual de investidores não institucionais (investidores com pouco domínio do mercado) ainda é considerável, sendo que em 2020 tiveram uma participação de 47%.

Assim, em função da protecção fundamentalmente destes investidores não institucionais e da própria bolsa, com vista evitar-se reacções especulativas exageradas, evitar o pânico e deter a manipulação de preços, a semelhança das outras realidades, também se implementou o circuit breaks, como forma de protecção dos investidores e do próprio mercado.

De acordo ao disposto na Regra n.º 6/2020 da BODIVA, sobre os limites nas variações dos preços, geralmente é definido um intervalo ou banda dentro da qual os preços podem flutuar, baseando-se em uma certa percentagem dos preços, aonde o limite estático (variação face ao preço de fecho do título) dos valores mobiliários admitidos na bolsa é de 25%, enquanto a variação de preço dinâmico (variação face ao preço do último negócio realizado) é de 20%.

Relativamente a títulos de dívida pública, a BODIVA estabelece limites diferenciados de acordo com a maturidade residual do título. Isto porque durante algum tempo constatou- se que a adopção dos limites de variação de preços com uma banda única para títulos com características distintas, tem retirado a eficiência impedindo a realização de negócios no mercado secundário e proporcionando um maior aumento de volatilidade nos preços, diminuição da transparência e equidade entre os comitentes desses mesmos negócios.

Isto ocorre devido ao facto de que, em determinadas fases, o estado faz pagamentos das dívidas em empresas e capitaliza outras com títulos de dívida pública, porém, muitos destes instrumentos podem apresentar rentabilidades baixas, longas maturidades, e não apresentam indexantes, tornando-os menos atractivos.

Nesta senda, comparativamente aos instrumentos emitidos em mercado primário via leilão, sendo maioritariamente de maturidades inferiores, foi detectada uma assimetria abismal nas transacções efectuadas no mercado secundário.

Deste modo, a Regra n.º 6/2020 da BODIVA reflecte o facto de que o limite mínimo de variação de preço deve diferenciar-se consoante a maturidade remanescente de cada título e a cotação pode ser ascendente ou descendente, por forma a adequar-se ao mercado e a reflectir o prémio de risco associado às maturidades mais longas.

Aos títulos de dívida pública, o limite de variação está entre 5% para títulos com maturidade < 2 anos e 33% para títulos com maturidade ≤ 25 anos, o que permite maior eficiência nas negociações contribuindo também para a redução da volatilidade dos preços.

Em suma, e de modo geral, com os limites gerais ou específicos, o racional é o da manutenção da estabilidade a nível da precificação dos instrumentos, não apenas em função do percentual de investidores não institucionais a negociar na bolsa, como também como factor inibidor das más práticas especulativas num mercado dominado fundamentalmente por 4 agentes de intermediação.

*Técnica de Análise Estatística e Financeira do Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC