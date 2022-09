Por uma política de transporte aéreo do século xxi

O transporte é uma actividade económica essencial e instrumental à realização de liberdades fundamentais de cariz pessoal e económico. Por este motivo, o transporte reveste as características de serviço público, incumbindo ao Estado garantir a prestação de serviços de transporte, seja por via de instrumentos administrativos, seja por via de instrumentos económicos e financeiros. A existência de uma infra-estrutura dedicada ao tráfego aéreo, ferroviário ou rodoviário é fundamental para o desenvolvimento económico, pois através do transporte é possível não só organizar viagens de negócios, mas também aproximar fronteiras, fomentando o desenvolvimento de indústrias específicas, como é o caso do turismo. Por outras palavras: existe uma evolução complementar entre a infra-estrutura e a indústria do transporte.

No caso particular do transporte aéreo, esta complementaridade suscita questões particulares, seja no caso das alianças estratégicas dos grandes transportadores, seja no próprio aumento da procura das infra-estruturas aeroportuárias, às quais se exige uma resposta cada vez mais eficiente, sem descurar a qualidade dos serviços. Trata-se, naturalmente, de um mercado complexo, onde avulta não só o transporte, mas também um conjunto diversificado de operadores, como os operadores de assistência em escala, que desenvolvem a respectiva actividade tendo como epicentro o aeroporto.

A aviação civil tem a virtualidade de criar e expandir mercados, acabando por se tornar, ela própria, num mercado, mais concretamente um mercado de serviços, circunstância que coloca aos Estados grandes desafios, mormente, (i) desenvolver o país de modo a transformar-se num mercado de origem e de destino, e (ii) obter quota de mercado para os transportadores aéreos. Paralelamente, importa destacar a cadeia de valor ínsita à aviação, a qual abrange, em termos cronológicos, a construção e manutenção de aeronaves, os transportadores aéreos, os aeroportos, a assistência em escala, a par dos serviços de navegação e de tráfego aéreo.

Em face destas particularidades, a actividade do transporte foi sempre confiada à regulação do Estado. Se numa primeira fase tal regulação poderia visar objectivos de manutenção de status quo, por via do fomento das companhias de bandeira, a partir do momento em que se começou a assistir à privatização destas – década de 1970 – a regulação pelos Estados intensificou-se, de modo a garantir igualdade de acesso ao mercado, sem descurar aspectos relativos à segurança e a obrigações de serviço público.

Num contexto em que se vislumbra a entrada em vigor do Mercado Único Africano de Transporte Aéreo – em 2025 – de que Angola fará parte, cessará em larga medida o modelo do bilateralismo, em que o acesso aos aeroportos de um estado depende da celebração de acordos com esses outros estados. Por via do novo mecanismo – à imagem do que sucede na União Europeia – os países aderentes ao Mercado Único garantem que os transportadores aéreos dos Estados-Membros signatário têm acesso gratuito aos aeroportos dos outros Estados-membros, o que permitirá o alargamento da oferta de voos transafricano e o consequente embaratecimento dos voos.

Perante este novo paradigma, competirá ao Estado Angolano preparar a regulação do sector de modo a acomodá-lo a esta nova realidade. Trata-se de tarefa de monta, a qual tem a particularidade de o Estado ser detentor da companhia de bandeira do país (TAAG), mas também da infra-estrutura aeroportuária, através da Sociedade Nacional de Gestão de Aeroportos (SNGA) e da Empresa Nacional de Navegação Aérea (ENNA), pelo que será igualmente necessário ponderar aturadamente (i) a eventual privatização da TAAG, (ii) a eventual concessão da SNGA e (iii) a garantia de acesso ao mercado em condições não discriminatórias por parte de operadores sedeados nos Estados-Membros do Mercado Único Africano de Transporte Aéreo.

Em face do avultado esforço financeiro que implica a gestão de um transportador aéreo, fruto do custo avultado das aeronaves e respetiva manutenção, deverá ser sopesada uma eventual privatização (parcial ou total) da TAAG, de modo que o(s) novo(s) acionista(s) possam trazer músculo financeiro à TAAG, mas, também, a possibilidade de criar um hub de transporte no território angolano. Efectivamente, num cenário de privatização, deverão ser elencados com clareza critérios aptos a escolher o investidor-acionista, como a experiência no sector aeronáutico, a possibilidade de articulação com as rotas por si detidas e compromissos (sólidos) de investimento na TAAG, de modo a exponenciar a abertura de novas rotas e de actualizar a frota da companhia, com o objectivo de aumentar os rendimentos gerados pela TAAG, sem desprimorar obrigações de serviço público, como é o caso do transporte interno para as províncias de Angola. Objectivos ambiciosos, sobretudo se se tiver em conta que estamos ainda na ressaca da pandemia de COVID-19, que gerou veras ondas sísmicas nos transportadores aéreos, ao ponto de terem sido feitos vários auxílios de Estado, auxílios esses que, na União Europeia, vedam a aquisição de participações em empresas de transporte aéreo...

De igual modo, atenta a sabida e nem sempre linear construção do novo aeroporto internacional de Luanda, deverá ser ponderada uma eventual concessão da gestão da infra-estrutura aeroportuária, garantindo a certeza de um encaixe financeiro relevante para o Estado Angolano, mas sem descurar, por via de robusta exigências no caderno de encargos, obrigações de serviço público, um rigoroso controlo das taxas aeroportuárias (que, em muitos casos, têm gerado polémicas por via de aumentos consecutivos na sequência da concessão), mas, também a comprovada experiência na gestão aeroportuária, com demonstração de um track record incontestável e de um plano de negócios realista e ajustado à realidade do mercado aeronáutico nacional, evitando cenários indesejáveis como o da concessão no aeroporto de Viracopos no Brasil.

Caso estes cenários se concretizem, competirá à regulação um papel central, pois o sector aeronáutico ficará exposto à actuação de privados. Por este motivo, urge traçar desde já uma política de transportes moderna para o sector aéreo, prevendo objectivos concretos em sede de desenvolvimento de rotas, de fomento da infra-estrutura aeroportuária e de arquitetura de um mercado concorrencial entre os vários operadores económicos, fruto da adesão ao Mercado Único Africano de Transporte Aéreo.

A regulação incidirá sobre aspectos tão diversos como os acordos de serviços aéreos, as autorizações de voo, as autorizações de escala técnica e de sobrevoo, mas, também sobre a prossecução de obrigações de serviço público, a atribuição de faixas horárias, as restrições ao ruído ou a avaliação e protecção ambientais. O nó górdio é este: por definição a regulação procura, no essencial, não só a prossecução dos objectivos vertidos na política de transportes, mas, também, assegurar o normal funcionamento do mercado, acentuando a plena concorrência entre os vários operadores e garantindo a transparência do respectivo funcionamento. Num cenário em que Angola tem um mercado do século XX, caracterizado pela detenção estatal das empresas do sector, é premente ponderar a entrada no século XXI, sopesando a real abertura ao investimento privado e a novos operadores, mas sem descurar as obrigações de serviço publico que deverão impender sobre estes.

*Jurisconsulto*