Depois de uma semana de interregno, retomamos com o país de volta ao início de mais uma longa jornada, que bem pode ser o passo adiante ou o retrocesso. Sem qualquer pretensão de fazermos futurologia, mas olhando para factos, 2020 pode ser um ponto de viragem para a economia. Já que 2019 deixa o País num estado de estagflação, cujas sequelas podem dar lugar a uma economia mais forte ou fragilizada.

Agora, há uma corrente positiva que emerge da estagnação e que nos move. Os desafios são infinitos e a obra imensa, porque não se reabilita de uma crise em três anos. Sobretudo, ainda tão dependente de uma commodity e pouco preparada para se libertar desta. Neste e nos próximos anos, há que se dar maior atenção ao sector produtivo (não petrolífero), por causa do seu papel estratégico e de escala quer a jusante quer a montante. Para muitos empresários, 2020 será um ano determinante, por uma questão de

A banca pode ser o catalisador dessa força activa do desenvolvimento. Outro factor desafiante é o nível de penetração no PIB do sector segurador, pelo seu potencial, em mercados com maior maturidade gera milhares de milhões USD. Espera-se também que a ARSEG, consiga finalmente fazer passar uma legislação de Seguros moderna, que inclui os fundos de pensões e os mecanismos de supervisão prudencial e comportamental, bem como o aumento do prestígio do sector, dentro e além-fronteiras. Outra entidade que pode potenciar o mercado financeiro será o futuro mercado de acções. E, porque não, fazer baixar os níveis de rentabilidade dos títulos do Tesouro, cujas taxas (15%) inibem investimentos noutras aplicações e produtos financeiros. Ou seja, o Estado e a Banca podem gerar outras formas de se financiar, apesar dos resultados positivos do último exercício, estes terão ainda este ano de aumentar o capital para garantirem maior capacidade de solvibilidade.

Enquanto a autoridade de supervisão, o BNA, impõe sobre estes, um cumprimento regulatório mais forte, para garantir mais transparência, solidez e estabilidade ao sistema financeiro nacional. Neste ano que agora começa, veremos o resultado da sua actuação no restabelecimento das relações com os bancos correspondentes. Estas são algumas, entre outras trincheiras a serem abertas para uma frente forte, que segue o ponto de equilíbrio dos ajustes e reformas macroeconómicos que levarão o País à estabilidade. Mas é preciso coragem e foco. Por isso desejamos a todos os que contribuem para uma Angola melhor um bom ano.