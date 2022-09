Petróleo volta soar alarmes

Os preços do petróleo voltam a cair para níveis históricos deste ano, o Brent, “benchmark” que serve de referência as exportações angolanas, recuou até furar a barreira do 90 USD, a valer um preço mínimo de 87, 4 USD ao meio da semana. O mesmo com o West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos. Esta é a primeira vez em que o preço do petróleo é negociado abaixo da casa dos 90 USD desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em Fevereiro.

O início do conflito gerou receios de escassez de uma série de commodities e provocou a valorização dos mesmos, o petróleo foi um deles, e chegou a custar quase 140 USD o barril. Assim, o ouro negro volta soar os alarmes, avisando que não é amigo de ninguém (convido-o a ler o artigo que escrevi em Dezembro de 2021 com título “Petróleo com suas volatilidades. Não é uma fonte fiel!”). Tudo vai depender do cenário económico que o mundo estiver a viver.

No cenário actual, influenciam a queda do preço do petróleo as expectativas de mais aumentos nas taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa (que têm sofrido com a inflação) estimularam preocupações de uma recessão económica global e menor procura por combustível.

Na quinta-feira, 08 de Setembro, o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juro de referência na Zona Euro, uma subida histórica de 75 pontos-base nas três taxas e deixou o recado que os aumentos vão continuar, porque a inflação está muito elevada. Outro factor de pressão são os dados económicos vindos da China (o maior importador de petróleo do mundo), que mostram que a importação de crude em Agosto caiu 9,4% em termos homólogos. O deslize deverá estar relacionado com a política “zero Covid” que tem vindo a ser perseguida por Pequim, e que dita fortes confinamentos sempre que é detectado um novo surto de Covid-19.

Afinal, a pandemia ainda continua a perseguir a economia mundial. Por outro lado, temos uma Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados), que “sinaliza” ao mercado que está disposto a agir para evitar uma desvalorização brusca do petróleo. Recentemente, o cartel concordou em reduzir a oferta de petróleo em cerca de 100 mil barris por dia em Outubro, retomando os níveis de Agosto.

Ainda assim, o preço praticado actualmente dá uma “almofada de ar fresco” nas contas do País, uma vez que o Executivo estipulou um preço do petróleo de 59 USD o barril para alimentar as receitas previstas no Orçamento Geral de Estado (OGE). Não obstante, com o cenário que se viveu nos últimos anos que desembocou com a pandemia da Covid-19, temos a noção do impacto que o petróleo tem sobre a economia nacional. Foram cinco anos de recessões económicas “graças” ao ouro negro. Mais uma vez, realça-se a importância do sector não petrolífero para acudir a economia.

Angola precisa produzir bens e serviços com preços e qualidades que sejam competitivos no mercado internacional. No final do dia, a música é a mesma. Temos de acelerar a diversificação!