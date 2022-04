Petróleo em alta problema amenizado!

A crise económica e financeira de 2008 (a pior desde a grande depressão de 1929 também iniciada nos Estados Unidos) afectou os preços da principal commodity energética (petróleo) no mercado mundial, afligindo (ferozmente) as economias dependentes do ouro negro.

Face a esta crise, em 2016 o Estado viu as receitas fiscais reduzir (em pelo menos) 70%. Com o barril do petróleo abaixo dos 30 USD, o Executivo experimentou dificuldades a fim de suportar a despesa pública; pois havia pouco dinheiro para muitas despesas, originando défice orçamental no OGE nos anos subsequentes.

O recurso à dívida (interna e externa) foi a solução encontrada para contornar os transtornos causados pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

Angola emitiu eurobonds (em finais de 2019) num montante avaliado em 3 mil milhões USD, divididos em duas tranches (uma de 1,75 mil milhões com maturidade de 10 anos e taxa de juro do cupão em 8,00% e outra de 1,25 mil milhões USD cuja maturidade é de 30 anos e taxa de juro de 9,125%).

As economias dependentes do petróleo estavam em apuros. Em Angola, o Executivo gizou programas que visam diversificar a economia, a fim de se precaver de futuros choques económicos, causados pela volatilidade do preço do petróleo a nível mundial.

O crude deixara de ser das commodities mais valiosa do mundo, inclusive os líderes mundiais tinham descartado a possibilidade de que, num futuro tão próximo, o barril voltasse ao preço de 120 USD.

Contra todas as expectativas, o petróleo voltaaos preços anterior à crise de 2008 (causada pela especulação imobiliária nos Estados Unidos), face ao conflito russo-ucraniano que, de forma indirecta, envolve as maiores potências económicas e militares ocidentais (Estados Unidos da América, Reino Unido e França).

Enquanto russo e ucranianos confrontam-se no teatro das operações militares, aumenta a procura europeia por gás natural e petróleo.

África é vista como um mercado alternativo ao gás e crude russo, facto que permitirá o Executivo arrecadar grandes quantidades de dólares e euros na exportação dos respectivos produtos energéticos. As receitas obtidas neste novo ‘boom’ do petróleo podem sim servir para liquidar a dívida pública (sobretudo a externa) que é um dos handicaps das economias em desenvolvimento, detentores de recursos naturais que interessam aos países mais industrializados do mundo.

O petróleo bruto volta ao real valor de mercado e o Executivo com mais receitas para suportar as despesas.