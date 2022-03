Petróleo: causas que influenciam o seu valor e como Angola beneficia dos actuais preços

Nesta semana, e o artigo é de 22.02.2022, a última semana do mês de Fevereiro, os contratos futuros de petróleo para entrega em Abril atingiram os 98 USD por barril atingiram os maiores níveis dos últimos anos.

Então, é pertinente que saibamos que factores ou causas tem impacto nos preços do «ouro negro» no mundo.

Que factores impactam no preço do petróleo?

1- Crises e recessões

As crises e recessões económicas afectam o consumo do petróleo e de seus derivados, como combustíveis: gasolina, gasóleo, jet fuel e lubrificantes. A baixa no consumo afecta o preço do barril pelo princípio económico da oferta e da procura.

2- Escândalos envolvendo as empresas produtoras

Empresas produtoras de petróleo que passam por escândalos podem enfrentar uma redução em seu valor de mercado. Com isso, perdem sua capacidade produtiva e de investimentos, além do endividamento que põem em causa a continuação da actividade operacional.

3- Stock dos países consumidores

O stock de petróleo dos países consumidores afecta, e muito, os preços da «commodity» no mercado financeiro.

Entre 2014 e 2016, o aumento da produção levou a um maior estoque. Com a ampliação da oferta, o preço do petróleo caiu.

De forma contrária, o stock do barril caiu drasticamente em 2017. A ampliação da demanda gerou um aumento no preço do petróleo.

4- Reservas de petróleo

As reservas de petróleo dos países produtores também afectam a cotação de petróleo.

Quando se descobrem novas áreas para explorar, o mercado reage imediatamente e a cotação pode recuar pela previsão de maior oferta. Da mesma forma, uma extração de petróleo finalizada ou paralisada pode levar a um aumento na cotação do barril de petróleo.

5- Tensões geopolíticas

Os três maiores países produtores de petróleo — Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia — representam 40% do mercado mundial. Qualquer factor que afecte a produção desses países poderá mudar a cotação do petróleo no mercado financeiro. É o caso das tensões geopolíticas, por exemplo. E, actualmente a Federação Russa ou Rússia está no centro do problema actualmente com a tensão militar junto da fronteira com o seu país vizinho: Ucrânia. Esta tensão que já não se sentia desde 2014 com a invasão da península da Crimeia, anexada pela Rússia à Ucrânia, e ainda antes dos tempos da «guerra fria» do século XX. Os preços do petróleo e gás estão a bater recordes e o patamar dos 100 USD está a escassos 1 ou 2 USD por barril e havendo guerra ou não, havendo medidas sancionatórias dos EUA a Rússia, o petróleo tem a tendência para subir e passar a fasquia dos 100 USD.

Arábia Saudita e Rússia estão envolvidas em tensões com regiões vizinhas, enquanto os Estados Unidos têm conflitos políticos mais à distância e já estabeleceram sanções económicas a diversos países. A Venezuela, outra grande produtora, também passa por crises internas que podem afectar o preço do barril em nível mundial.

Um ataque em Setembro de 2019 nas instalações da Saudi Aramco, na Arábia Saudita, aumentou a cotação do barril de petróleo pelo medo de falhas na produção. O ataque afectou até mesmo a Petrobras, que supostamente precisaria aumentar seus preços para seguir a cotação internacional. Mas a mudança seria repassada ao preço dos combustíveis e poderia gerar conflitos com caminhoneiros, por exemplo.

6- Reuniões da OPEP

As reuniões semanais ou extraordinárias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) definem a quantidade de produção do petróleo, com o objectivo de regular e estabilizar esse mercado.

A organização foi fundada em 1960 por Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela, grandes produtores de petróleo para exportação. Hoje, um terço da produção de petróleo cru (não refinado) mundial está em seus 15 membros.

As decisões da OPEP afectam a oferta do barril e, consequentemente, o preço da «commodity» no mercado financeiro. Entre Janeiro de 2017 e Junho de 2018, por exemplo, a OPEP passou uma temporada de cortes na produção. Nesse período, o preço do barril foi de 48 para 80 USD.

7- Factores ambientais

Factores ambientais que afectam a rotina das plataformas podem também impactar sua oferta e, consequentemente, encarecer o barril de petróleo. É o caso de furacões no Golfo do México.

Outras mudanças climáticas influenciam na cotação do petróleo pelo lado da demanda. Um inverno rigoroso aumenta o consumo dos combustíveis, por exemplo. Com isso, também sobe o preço pago para conseguir um barril de petróleo.

Mas nem todos os factores ambientais são naturais. Acidentes e vazamentos em plataformas, especialmente em países ou empresas de grande produção, podem afectar a oferta da «commodity» e aumentar o valor de um barril de petróleo.

Como Angola pode beneficiar deste aumento do petróleo?

Resumidamente e em Maio ou Junho, o Executivo, a meu ver, deve apresentar na Assembleia Geral um Orçamento Rectificativo pelo aumento da receita pública. Devemos colocar a fasquia do preço do barril nos 80 USD o barril, isto é, mais 30% do preço estabelecido no actual Orçamento Geral do Estado (OGE). No novo paradigma de um OGE Rectificativo, devemos primar pelo investimento em programas para a economia do sector não petrolífero associados a valor acrescentado para as pessoas e para as empresas.

De seguida, não ir aos mercados internacionais de dívida e emitir dívida sob a forma de Eurobonds, no montante previsto do Plano de Endividamento de 2022 de 3 mil milhões de Euros. Além disso, e com a aderência ao Programa de Suspensão da Dívida, implementar projectos e planos de revitalização do sector primário da economia: agricultura, pecuária, floresta, pesca, etc; implementar um programa de atracção de as grandes petrolíferas poderem aumentar os seus investimentos offshore e onshore, mas também no gás liquefeito; o sector industrial alimentar, de ferramentas, de equipamentos, de construção e montagem de energias renováveis, complementar o sector energético com a reabilitação e construção de barragens hídricas e por fim, a reabilitação das principais rodovias do país.

Por fim, podemos e devemos fazer as reformas estruturais: da Educação, da Saúde e da Justiça. São primordiais que estas três (3) reformas-chave sejam pensadas e implementadas com a máxima urgência.

Estamos a melhorar o país com a ajuda técnica e financeira do FMI (2018-2021); devemos cativar, seduzir e atrair investidores estrangeiros, por via da diplomacia económica, onde Angola tem embaixadas e consulados.

Todos juntos e se cada um fizer a sua parte, com certeza, que vamos conseguir ter um país mais desenvolvido e mais convidativo para viver e trabalhar.