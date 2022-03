Petróleo acima dos 100 e dólar abaixo dos 500 Kz

São as boas novas para a economia nacional. Há quem já previa, outros nem esperavam, mas os últimos dias têm estado assim. O preço do barril de petróleo Brent, benchmark para entrega em Abril, que serve de referências para as exportações angolanas está a ser negociado acima dos 100 USD, desde o dia 25 de Fevereiro deste ano, ao surpreender os mercados internacionais que acordou com “sirenes” da Rússia e da Ucrânia. Cá dentro, vimos o Kwanza a voar mais alto, desde o dia 21 de Fevereiro que 1 USD caiu para 498 Kz a compra. Ambos os eventos o correram na última semana de Fevereiro, um fecho em grande para Angola.

Nesta quarta-feira o brent ultrapassou a marca dos 110 USD o barril. O aumento do preço do ouro negro (petróleo, como é também conhecido) vem dar uma almofada de ar fresco para as receitas do País, no Orçamento Geral de Estado programado para este ano (2022) o Executivo definiu o preço médio de 59 USD o barril do petróleo, uma produção média diária de 1,15 milhões de barris e uma receita petrolífera na ordem dos 6,1 biliões Kz (cerca de 12,5 mil milhões USD). Se o preço se mantiver acima dos 100 USD, a receita quase que duplicará e o País poderá registar excedentes. Só no mês de Janeiro Angola arrecadou 1,07 biliões Kz de receitas petrolíferas, cerca de 17% do total previsto.

Neste quesito, os excedentes que o País registar devido a alta do ouro negro, ao meu entender, devem ser canalizados para o sector não petrolífero, a fim de diversificarmos as fontes de receitas do OGE.

Quanto ao Kwanza, a valorização deve-se ao aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais; a queda do consumo, provocada pela queda do poder de compra dos angolanos (aumento da inflação), que têm reduzido a pressão sobre as importações; e pela política monetária restritiva levada a cabo pelo Banco Nacional de Angola. Apesar destas evoluções positivas, a recente apreciação da moeda nacional é insuficiente para compensar o resultado negativo da série de desvalorizações desde 2018, início da reforma da política cambial. Desde essa altura o Kwanza depreciou 66,7% face ao dólar norte-americano e 67,8% face ao euro. No princípio de 2018, eram precisos apenas 165 kwanzas para comprar um dólar ao câmbio oficial. Mas esta diferença já foi maior, em de Novembro de 2020 para comprar um dólar eram necessários 661,9 Kz e para comprar um euro eram necessários 798 Kz em Janeiro de 2021. Portanto, Angola não deve relaxar, o Executivo deve fomentar a produção não petrolífera. Precisamos diversificar mais para assegurar os ganhos e minimizar os riscos.