Paridade: Euro e Dólar igualam-se

Nos últimos meses tem-sse verificado uma queda da moeda da União Europeia (o Euro). Nesta semana, o euro atingiu a paridade com a moeda norte-americana, valendo até menos, ao tocar 0,9999 USD por breves instantes, algo que já não acontecia há duas décadas, ou seja, pela primeira vez em 20 anos. A moeda única (Euro) não valia exactamente o mesmo que a nota verde (dólar) desde 2002, quando apenas 12 países da União Europeia a tinham o euro em circulação. A paridade foi atingida momentos após a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que atingiu os 9,1% em Junho deste ano, o valor mais alto desde 1981.

Em economia, a paridade cambial é entendida como a relação de poder de compra entre duas ou mais moedas emitidas por economias diferentes, ou seja, o poder de compra que uma moeda tem sobre a outra. É importante salientar que a paridade não é a mesma coisa que a taxa de câmbio. O câmbio é a operação de troca entre duas moedas e a taxa de câmbio é, em termos simples, aquilo que vale uma moeda quando a queremos trocar por outra, ou seja, o custo da compra de uma moeda pela outra. Vários factores podem influenciar a valorização ou desvalorização de uma em relação a outra, e um deles tem a ver com a forma como é conduzida a política monetária. Assim, um dos factores que explica a valorização do dólar fece ao euro está relacionado com a subida da inflação, associada a forma como os bancos centrais têm respondido à este aumento generalizado dos preços. Por exemplo, a Fed (Reserva Federal norte-americana) tem-se mostrado mais ágil e agressiva a subir as taxas de juro de referência em relação ao Banco Central Europeu (BCE), que programou a primeira subida apenas para Julho. Outro factor tem a ver com a estabilidade das próprias economias. Os Estados Unidos estão menos expostos a um conjunto de situações como os conflitos entre Rússia e a Ucrânia, que tem provocado instabilidade na Europa, e isso faz com que haja cada vez mais receios em torno do abrandamento económico na região. O risco de uma recessão económica da Zona do Euro está a crescer, à medida que a probabilidade de escassez de gás natural aumenta e a inflação acelera. A Bloomberg aponta que há 40% de probabilidade de se verificar uma recessão. Com a desvalorização do euro, quase tudo que é importado em dólares fica mais caro, sobretudo os combustíveis que a Europa consome. Por outro lado, a desvalorização do euro poderá tornar mais atractivas as exportações e o turismo dos países europeus, isto porque o euro tornar-se uma moeda mais fraca. Um dos exemplos é a China que mantém a sua moeda desvaloriza da durante muito tempo, que facilita o comércio do gigante asiático, que vai aumentando as suas exportações. Para Angola, ao meu entender, poderemos ter dois efeitos: o primeiro tem a ver com o aumento do poder de importação, uma vez que o principal produto de exportação do País (o petróleo) é vendido em dólar, então, com essa paridade, podemos comprar mais bens e serviços na Europa. Por outro lado, como Angola tem um elevado índice de importações de produtos finais, com a subida da inflação que se verifica na Europa, o efeito pode ser anulado, uma vez que iremos também importar inflação. No dia do dia, a mensagem é: Precisamos acelerar a diversificação!