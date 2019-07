Parcerias para reduzir o ónus do Estado

O elevado nível de endividamento público bem como o alto custo da dívida, obrigam o País a rever a estratégia de captação de novos financiamentos para as suas políticas públicas, principalmente as geradoras ou facilitadoras de investimentos privados. Face ao actual momento de restrição orçamental, o Estado está, entre outras medidas, a desinvestir em empresas que representam custos em termo de gestão e/ou que possam resultar em retornos positivos com a sua privatização. Para os defensores da participação activa do Estado na economia a medida é, em grande medida, contestada. Outra solução se junta ao propósito e, ao que tudo indica, reúne consenso. Trata-se das Parcerias Publico Privadas que por via das quais pretende mobilizar recursos do sector privado para a realização de obras públicas de infra-estruturas. O Executivo deve explorar as PPP nos investimentos em infra-estrutura e na oferta de bens públicos e semi públicos essenciais como um dos mecanismos de controlo e melhoria da eficiência da despesa pública. Como medida de política e acção para melhorar a situação económica actual o foco do Executivo deve ser concentrar o investimento público nos projectos estruturantes provedores de bens públicos e promotores da diversificação da economia.

O recurso as PPP podem e devem ser uma alternativa para a implementação destes grandes projectos. A ideia base é a de combinar as melhores características dos sectores público e privado, por forma a alcançar um resultado melhor do que aquele que conseguiriam actuando isoladamente. O sector público teria a seu cargo identificar e assegurar o interesse público, promovendo o lançamento, seleccionando o parceiro privado e fiscalizando a execução. O sector privado, por seu turno, deveria assegurar o financiamento, assim como construir, explorar e manter a infraestrutura. Quando bem estruturado e implementado, o modelo de PPP permite ao sector público reduzir as suas responsabilidades financeiras e aumentar a qualidade de serviço público, com ganhos assinaláveis para o País.