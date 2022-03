Os selos e apreensão pela subida de preços

A entrada em vigor, a 1 de Março do corrente ano, dos selos fiscais de alta segurança, com vista a criar mecanismos de controlo, devido à contrafacção e o contrabando que se regista no sector das bebidas pode trazer outras consequências económicas nada abonatórias para o sector das bebidas. Uma delas, por exemplo, tem que ver, precisamente, com o aumento dos preços dos produtos, conforme vaticinou a AIBA - Associação das Indústrias de Bebidas de Angola - o que vai de certa forma penalizar o consumidor. Outras consequências podem passar pela falência de empresas, perda de postos de trabalho e constrangimentos no trabalho já realizado no âmbito da exportação de bebidas.

E a Cuca é pioneira nas questões de exportações de bebidas, chegando a exportar para a China, Moçambique, Inglaterra além de Portugal. Em 2015 o então finado administrador-delegado do Grupo Castel, Philippe Frederic, aventou a hipótese de a bebida vir a ser produzida em terras lusas, com investimentos em uma unidade de produção. A intenção não passou mesmo disso. É que os selos fiscais para bebidas alcoólicas começam a ser vendidos a partir do próximo mês de Abril e os preços variam de 9,27 a 24,11 Kz, podendo alterar anualmente conforme o índice de Preços do Consumidor (IPC). Outra questão é que os industriais das bebidas defendem que os selos de alta segurança não devem constituir um novo imposto, uma vez que para isso já existe o IVA e o Imposto Especial de Consumo (IEC), e a introdução de um novo imposto resultaria em mais complexidade para as empresas.

Não contestando da sua utilidade, os players do sector julgam mesmo que o sistema de selos fiscais é relevante para produtos cujo preço unitário elevado pode vir a favorecer a falsificação, tais como as bebidas espirituosas com alto índice de álcool, cigarros e charutos, além de medicamentos. Na Europa, por exemplo, os selos fiscais não são aplicados a produtos cujos preços unitários são baixos e, como um todo, não representam interesse para a contrafacção, como é o caso da cerveja e das águas. No entanto, em Angola é recorrente a contracção de águas e sumos.