Os seguros, a pandemia e a economia

Hoje, mais do que nunca, é sabido e é notória a importância que os seguros acarretam na vida das famílias e das empresas, na qualidade de actuar como uma fonte de equilíbrio e tranquilidade, contribuindo para eliminar a ansiedade decorrente da insegurança face às incertezas do futuro.

Contratar um seguro, seja qual for, diminui o risco de perdas patrimoniais a que os cidadãos estão sujeitos no caso de um sinistro, quanto mais de grandes proporções. Ou seja, os seguros devem ser vistos como um investimento e não um custo devido às inúmeras vantagens.

A actividade seguradora vem, nos últimos anos, sendo seriamente afectada pela crise causada pela pandemia causada pelo novo coronavírus, que impactou negativamente a economia mundial.

Angola não foge à regra, com uma economia que leva quatro anos consecutivos de recessão.

Diz-se que quando a economia não cresce os seguros levam de arrasto, pois quanto mais dificuldades as empresas enfrentam, e quanto menos poder de compra os cidadãos tiverem, menos chances esses actores terão para contratar um seguro, numa altura em que os angolanos trabalham simplesmente para levar o pão à boca.

A situação tornou-se caótica para as instituições e empresas, tendo algumas encerrado as portas e outras diminuindo os custos, tendo os seguros sido seriamente prejudicados. Ainda assim, dados da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e da ASAN - Associação de Seguradoras de Angola - apontam para um ligeiro crescimento do sector nos últimos anos.

No entanto, com uma taxa de penetração do sector no PIB abaixo de 1%, o País está ainda longe de alcançar a média africana situada entre 3 a 5%.

Em entrevista recente ao Mercado, o administrador da agência de regulação, Jardel Duarte, havia dito que a instituição estabeleceu como meta, para os próximos cinco anos, um rácio de penetração dos seguros na economia de até 5% igualando a média africana. Mas para tal, tem haver necessariamente crescimento económico, além do aumento da literacia financeira, no sentido de aumentar a massa segurável e a arrecadação de mais prémios.