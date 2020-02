Os riscos do “dia-a-dia” dos empresários

O risco é parte essencial de toda a actividade económica. Na tomada de decisões importantes, como por exemplo, criar uma Empresa, desenvolver uma nova linha de produtos, expandir o negócio para outras actividades ou localidade, etc, existem incertezas de variáveis que podem afectar os resultados do projecto/negócio. Na medida em que o sucesso ou fracasso da estratégia depende de variáveis mais ou menos previsíveis e na medida em que o comprometimento desta envolve mais ou menos quantidade de recursos, o risco será maior ou menor. Deste modo, os empresários devem fazer a análise da estratégia a adoptar começando por determinar as causas que podem fazer com esta não tenha êxitos.

Importa, então, distinguir 5(cinco) classes de riscos:

a. Risco externo - É um risco segurável, isto é, o empresário pode comprar um seguro que lhe permita ressarcir das perdas causadas, por exemplo, por um incêndio ou uma inundação. Dada a gravidade potencial das consequências tanto directas (custo de reparação ou reposição) como indirectas (litígios legais por danos causados aos empregados e terceiros), regra geral, os empresários não se podem permitir prescindir dos seguros. O caso da SHOPRITE, que receberá uma indemnização da seguradora SAHAM SEGUROS devido ao incêndio registado em 2014, que destruiu a rede de supermercados do Palanca, é um excelente exemplo da existência deste risco, seu impacto, e a necessidade de o minimizar (mitigar).

b. Risco legal ou regulatório - É um risco inevitável que surge por se introduzirem novas leis (e similares) que afectam directa ou indirectamente a Empresa. Os empresários devem ter em conta a possibilidade de alteração no quadro legal e regulatório do país na hora de planear a sua estratégia e, para isso, deverão permanecer vigilantes e analisar os vários vectores que sinalizam essa alteração. O caso do projecto industrial que estava a ser erguido na província de Benguela, com uma parte das máquinas já instaladas, e cujas obras foram embargadas por alegado conflito com a legislação de proteção ambiental, pode ser aqui enquadrado como exemplo da materialização deste tipo de risco, e representa um cenário que não foi inicialmente previsto pelos promotores. Aquela estrutura parada é dinheiro/investimento empatado e com custos de oportunidade relativamente altos, que poderá ser mais oneroso se eventualmente forem lançadas “disputais judiciais” para a sua resolução (do eventual litígio).

c. Risco operacional É o risco de uma estratégia concreta se levar à prática de uma forma incorrecta por falhas nos processos ou sistemas internos (ex: erros humanos, etc) ou por acontecimentos externos, como por exemplo, não servir um cliente por causa de um fornecedor. Olhando para a relação com fornecedores, são muitos os exemplos de empresários que se limitam em ter um único fornecedor para determinado fornecimento e com peso significativo na estrutura, por razões de simpatia, reputação, preço, entre outras, que até são positivas. Mas o outro lado desta “moeda” é o facto desta dependência se revelar um risco relevante pelo desconhecimento sobre o “futuro” deste fornecedor, que opera com autonomia. Aliás, existe o chamado “sistema de valor” em que a cadeia de valor do fornecedor influencia a cadeia de valor da Empresa (Cliente). Por este motivo, os empresários devem desenvolver processos de procurement dinâmicos -que dispersam este risco- e monitorizar a performance dos seus fornecedores (e parceiros) para que estejam em condições de identificar os sinais e jogar na antecipação.

d. Risco de crédito-Incide sobre a incapacidade de cobrar contas pendentes (dívidas). Hoje, em Angola, a maior parte dos empresários vive as consequências deste risco, com destaque para aqueles que têm as entidades públicas como único cliente e que, devido à perda de liquidez como consequência da crise económica, enfrentam problemas de tesouraria e não só, que em muitos dos casos levaram Empresas à falência. Para Empresas com este perfil, a regularização dos atrasados será uma oportunidade de recomeço, pois é certo que as entidades públicas (digamos, o Estado) pode demorar a pagar, mas paga e não vai à falência. No entanto, será de todo recomendável que neste “recomeço” os empresários sejam desafiados a não repetir o mesmo processo e apostar na dispersão do risco. No sector bancário, o “recomeço” do financiamento às empresas exigiu que bancos comerciais adoptassem processos exaustivos na análise dos pedidos de financiamento tendo na sua essência um mecanismo para evitar este risco – que teve como consequência o “malparado”-, e o custo futuro de reestruturação da dívida de clientes - um exercício que o BPC decidiu fazer.

e. Risco Financeiro -Este é o risco que surge pela exposição da Empresa a variações nos preços - dos bens e serviços que compra ou que vende; das moedas estrangeiras com que opera; ou o preço do dinheiro, isto é, as taxas de juros-. É um risco especulativo e que se distingue dos demais. A variação das taxas de câmbio é dos mais relevantes no contexto angolano (e não só) pelo facto de boa parte dos produtos que circulam na economia ser resultado de importação e, por isso, muitas Empresas estão expostas a este risco. Nos últimos anos, a escalada do câmbio de “100” para os níveis actuais não deixou qualquer dúvida aos empresários sobre a relevância deste risco. Utilizando instrumentos de gestão de riscos apropriados pode-se evitar o impacto desta volatilidade. Uma das maneiras passa, por exemplo, por estabelecer com fornecedores estrangeiros acordos sobre os preços a serem praticados no futuro. Todos estes riscos implicam a possibilidade dos resultados da Empresa, seus cash-flows ou entradas de tesouraria, ou valor de mercado dos seus activos e passivos, sofram variações adversas e inesperadas