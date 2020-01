Os rankings oﬁciais e os reais

Os rankings são uma praga dos tempos modernos. Para comparar países, há deles para todos os gostos: os rankings da competitividade, da atração de investimento estrangeiro, do “ambiente de negócios”, do crescimento económico, da corrupção, da transparência, da felicidade humana, numa lista infindável porque, afinal de contas, tudo é suscetível de ser comparado e ranked. Não faltam, claro, os rankings fiscais, que classificam os países com maior ou menor carga fiscal, ordenando-os em escadinha, atribuindo um número a cada um, quase sempre associando uma percentagem qualquer, que pode ser a taxa de imposto, o peso dos impostos no orçamento das famílias ou empresas, ou naquilo que cada país produz (PIB), entre muitas outras métricas.

Cada ranking publicado por algumas, sempre respeitadas, organizações internacionais é aguardado com expectativa, ou apreensão, pelos responsáveis dos países visados e celebrado com entusiasmo ou desvalorizado com indiferença, consoante o país suba ou desça no elevador do ranking. A indústria petrolífera não foge a este fenómeno, pelo que podemos encontrar os mais diversos rankings sobre a carga fiscal que cada Estado produtor de petróleo impõe às empresas que nele operam. O Estado X aplica uma taxa de imposto sobre o rendimento de 30%, ao passo que o Estado Y aplica uma taxa de 60%, logo o primeiro é fiscalmente mais atractivo que o segundo, concluirá o ranking.

Só que, na verdade, as pessoas que conhecem verdadeiramente a indústria, e a sua realidade prática, tendem a desvalorizar ou mesmo ignorar este tipo de rankings. Porquê ? Pois, os ditos rankings (frequentemente produzidos por researchers a partir de informação googlável) são frequentemente enganadores na medida em que se baseiam em taxas nominais de imposto, e não nas taxas efectivas, as quais só podem ser apuradas tendo em conta, e valorizando, múltiplos factores que os rankings quase sempre desconhecem. Pode um país com uma taxa nominal de imposto de 60% ser fiscalmente mais competitivo do que um país com uma taxa de 30%? Pode com certeza. E há muitos exemplos em que tal sucede. São vários os factores que podem desalinhar (por vezes de modo substancial) a tributação real da tributação nominal na indústria petrolífera. A titulo meramente exemplicativo, e com relevo para o caso de Angola, cito os seguintes:

• A atribuição de prémios de investimento sob a forma de majoração dos custos de capital incorridos na operação petrolífera. Dependendo do valor do prémio, este incentivo pode reduzir consideravelmente a matéria colectável e, logo, o imposto efectivo;

• A concessão de prémios de produção sobre os volumes de petróleo e gás produzidos. Normalmente associado à taxa de rentabilidade do projecto petrolífero, este prémio pode baixar substancialmente a taxa efectiva de imposto, sobretudo na fase inicial do projecto;

• Aumento do limite máximo para recuperação anual de custos (cost oil cap) quando a operação é realizada ao abrigo de um contrato de partilha de produção (PSA); • Unitização fiscal de duas ou mais áreas de desenvolvimento por forma a permitir que os custos incorridos na área(s) menos rentável possam ser recuperados na área(s) mais rentável. A partir de um certo ponto de saturação de um campo petrolífero, a unitização é, aliás, a forma mais eficaz de prosseguir a sua exploração em condições económicas para o investidor;

• Permitir a dedução fiscal de custos que, por regra, não são aceites como encargos da operação petrolífera, como sejam os bónus de assinatura, bónus de descoberta comercial, bónus de produção, bónus sociais, entre outros;

• Majoração fiscal das provisões de abandono de modo a incentivar o fundamento antecipado das responsabilidades de desmantelamento das instalações e reabilitação ambiental no termo da concessão petrolífera. Os investidores experientes consideram todos esses factores, e outros, para apurarem a sua real fatura fiscal, e assim projectarem a taxa de rentabilidade de cada projecto petrolífero. Por vezes, os cálculos são complexos mas os modelos testados das companhias petrolíferas acabam por produzir um número fiscal que, quase sempre, é diferente (ou mesmo muito diferente) do número referido nos rankings.

Num passado mais distante, parecia existir pouca sensibilidade das autoridades angolanas para esta realidade, porém a conjuntura de preços baixos trouxe a fiscalidade (e os incentivos fiscais) para o centro da estratégia de promoção do investimento petrolífero. São vários os exemplos recentes de significativos estímulos fiscais concedidos pelo Executivo Angolano aos investidores petrolíferos, quer para novas concessões, novos projectos em concessões actuais ou na reconfiguração de projectos em curso. É uma tendência que se acentuará de modo a que no futuro serão cada vez mais os projectos petrolíferos cuja execução e economicidade dependerá, em boa medida, da sua alavancagem fiscal. Assim, é (bem) diferente a posição de Angola nos rankings fiscais oficiais quando comparado com os rankings reais.