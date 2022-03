Nesta semana o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou os dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) de Fevereiro deste ano que revelam que o custo de vida em Angola desacelerou 0,23 pontos percentuais, comparando as variações mensais entre Janeiro (2%) a Fevereiro (1,77%) deste ano. Quando comparado com o período homólogo a redução foi de 0,3 pp. A variação homóloga situou-se em 27,28%, registando um acréscimo de 2,43 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior (Fevereiro de 2021). Comparando a variação homóloga actual com a registada no mês anterior verifica-se uma desaceleração de 0,38 pontos percentuais. Desta forma, os números do INE dizem que a inflação baixou, mas a população quer sentir o impacto no seu bolso.

Coisa que não surpreende, durante o mês de Fevereiro, a classe “Alimentação e bebidas não alcoólicas” foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 1,14 pp, seguida das classes: “Bens e serviços diversos”( 0,13pp), “Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção” (0,10 pp) e “Transportes” “Vestuário e calçado” e “Saúde” com 0,07 pp percentuais cada. Assim, Angola apresenta uma trajectória diferente da que se verifica em outras partes do mundo. Por exemplo, na Zona euro, a taxa de inflação tem vindo a acelerar desde Junho de 2021, puxada pela subida dos preços dos combustíveis, e a atingir valores recorde desde Novembro. Em Fevereiro, a taxa de inflação homóloga na Zona Euro região atingiu um novo máximo de 5,8% face aos 5,1% do mês anterior e aos 0,9% registados em Fevereiro de 2021, segundo uma estimativa divulgada pelo Eurostat. Já nos Estados Unidos da América, nos últimos doze meses até Fevereiro, a inflação foi de 7,9%, a maior desde Janeiro de 1982, impulsionada principalmente pelo aumento do preço da gasolina após o início da guerra na Ucrânia. Na China os preços também subiram, o IPC cresceu 0,9%.

Há quem acredite que a inflação que se verifica actualmente no mercado internacional pode afectar na subida dos preços em Angola. Se verificarmos, a apreciação do kwanza é maior do que a variação do preço dos bens no mercado internacional, além da redução da taxa de câmbio tornar os importados mais baratos, a redução dos preços ainda conta com a suspensão dos direitos aduaneiros e portuários sobre os produtos importados de amplo consumo. Portanto, essa subida dos preços no estrangeiro pode ser aliviada pela valorização do kwanza. Embora o Executivo prevê o agravamento das taxas sobre a importação de produtos agrícolas e bebidas em que o País é auto-suficiente, para proteger a produção nacional, o que vai definir a trajectória da inflação em Angola é o preço dos produtos agrícolas.