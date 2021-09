Os maiores desafios do sector financeiro no mundo globalizado e em vias do fim da pandemia (I)

O sector financeiro tem um papel muito abrangente dentro de uma empresa. Os seus processos iniciam-se no nível transaccional, em actividades relacionadas às operações financeiras e controlos diversos, e finalizam em temas relacionados a planeamento orçamental patrimonial, económico e de tesouraria, sendo este último, o ponto mais importante nos dias de hoje na gestão financeira.

Além dos profissionais destinados aos processos transacionais, como a tesouraria, contabilidade e o fiscal, o sector financeiro deve contar com profissionais multidisciplinares como a equipa de controlo que compila, estrutura e gera insights baseados em dados para a alta gestão, bem como a equipa de planeamento e análise financeira em algumas empresas chamadas de FP&A (Financial Planning and Analysis), responsáveis pelas análises dos dados da organização e projecções que darão suporte às principais decisões da organização.

Infelizmente, as afirmações citadas acima acontecem normalmente apenas na teoria, porque na prática esses profissionais estão afogados (a apagar «fogos») em actividades operacionais e rotineiras, e não conseguem cumprir todos os papéis estratégicos esperados do sector financeiro.

Para garantir a perenidade do negócio é fundamental que o gestor financeiro tenha uma posição estratégica na gestão da empresa. Ele deve ser incluído em temas sobre o futuro da organização e ter autonomia para trazer novas ideias de negócios para a alta gestão, com abertura para argumentar sobre precificação e custeio com outras equipas, ou seja, ele deve actuar como business partner das demais áreas da empresa.

Em diversas organizações, o sector financeiro não é uma área muito bem estruturada e não conta com investimentos adequados em tecnologia e capital humano. E isto vê-se muito bem em Angola, onde nem sempre se têm as ferramentas de trabalho mais adequadas, como software licenciado e actualizado.

Assim sendo, os colaboradores do departamento acabam vivendo uma rotina de escassez de tempo e de ferramentas que optimizem o trabalho da equipa, destinando seu foco para actividades rotineiras e operacionais.

Por isso, este artigo pontua os três maiores desafios do sector financeiro, e oferece insights valiosos para o aperfeiçoamento da gestão financeira nos dias de hoje.

Actualmente, os maiores desafios do sector financeiro são:

Geração de dados e informações

Análise dos dados e informações

Planeamento e suporte à decisão

Geração dos dados e informações

Um dos maiores desafios de qualquer área financeira é conseguir disponibilizar demonstrações financeiras da empresa dentro de prazos que viabilizem o processo de análise de desempenho e tomada de decisão da empresa e o ideal é o fecho da contabilidade mensal, até em linha com a fiscalidade do IVA.

Os sistemas integrados de gestão empresarial, os ERPs (Enterprise Resource Planning), são ferramentas fundamentais para conseguir atingir esse objectivo, pois estes têm como principais funções processar as informações da rotina da empresa, automatizar tarefas repetitivas e trabalhosas, além de reduzir as actividades duplicadas através das integrações entre os diversos departamentos e módulos do sistema.

No fim das contas, o sector financeiro precisa entregar os dados certos, na hora certa.

*Economista e docente universitário