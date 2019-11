Os “equívocos” sobre a Competitividade de um país

Há 40 anos que o World Economic Forum(WEF) publica o seu relatório anual denominado Global Competitiveness Report no qual apresenta o ranking das economias mais competitivas do mundo. Na edição de 2019, que congrega 141 economias/países, o TOP10+ das economias mais competitivas é composto por 3 economias da região da Sul da Ásia (posição geral no ranking: 1ª Singapura; 3ª Hong Kong; 6ª Japão) e 7 economias da região da Europa e América do Norte (posição geral no ranking: 2ª Estados Unidos da América; 4ª Holanda; 5ª Suíça; 7ª Alemanha; 8ª Suécia; 9ª Reino Unido; 10ª Dinamarca). Por outro lado, o TOP10- das economias menos competitivas é composto por 2 economias da região da América Latina e Caraíbas (posição geral no ranking: 133ª Venezuela; 138ª Haiti), 7 economias da região da África Subsariana (posição geral no ranking: 132ª Madagáscar; 134ª Maurícias; 135ª Burundi; 136ª Angola; 137ª Moçambique; 139ª Rep. Democrática do Congo; 141ª Chad) e 1 economia da região do Médio Oriente e Norte de África (posição geral no ranking: 140ª Yemen). Tem sido muito comum ler e ouvir intervenções que defendem a tese em que o nível de competitividade de uma economia/país será melhor com “baixos salários”, “baixos impostos”, “baixo valor da divisa”, “acordos de comércio livre”, e que, por definição, a “dimensão do país” e seus “recursos abundantes” são condições naturais para tal. Estes são pressupostos a ter em consideração, mas não são os que determinam a competitividade das economias. Uma das principais razões para que os países e regiões não progridam é o equívoco na compreensão das causas da competitividade. Segundo o WEF, a competitividade pode ser entendida como “o conjunto de instituições, políticas e factores que determinam o nível de produtividade de um país”.

A chave para a compreensão da competitividade de um país está na produtividade. Portanto, aqui trata-se da produtividade de longo-prazo de um país na utilização dos seus recursos humanos, financeiros e dotações (endowments), e não de baixos salários, baixos impostos ou mesmo baixo valor da divisa, pois algumas das economias do TOP10+, as mais competitivas acima mencionadas, praticam salários e impostos mais altos. Para promover a competitividade de um país poderá não ser suficiente a simples identificação do potencial das suas fontes de vantagem competitiva territorial, como é, por exemplo, na Suíça (relojoaria), em França (Perfumaria), na Coreia (Electrónica doméstica), em Portugal (Cortiça), ou no Brasil (Os combustíveis biológicos), etc.

É preciso desenvolver a capacidade do território, sector industrial ou da(s) empresa(s) obter(em) resultados económicos sustentados acima dos “competidores”, porque o que mais interessa para a prosperidade não são os mercados ou sectores de actividade em que o país compete, mas sim se o faz produtivamente. Deste modo, será a produtividade a estabelecer os salários e o padrão de vida. Em todo este processo é preciso manter a harmonia necessária entre três elementos fundamentais que criam as condições determinantes para a competitividade de um país, como é ilustrado na figura abaixo Conseguindo a melhor combinação destes três elementos, será mais fácil para um país aumentar a sua competitividade, porque não nos devemos esquecer que nenhum país compete de uma maneira abstrata. Ou seja, são as empresas que competem e não os países, e a produtividade que determina a competitividade estará dependente da sofisticação com que as empresas deste país competem. Portanto, será necessário que as empresas desenvolvam bons processos de gestão para que sejam capazes de atingir um elevado desempenho em produtividade, rendibilidade, crescimento e longevidade (Sadun,Bloom e Reenen, HBR, 2017).