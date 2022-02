Os diamantes podem contribuir mais

No dia 22 de Fevereiro deste ano, Angola vai aos Emirados Árabes Unidos para realizar o “Dubai 2022”, um evento que tem como objectivo atrair investidores no segmento de corte e lapidação de diamantes nacionais, e que possam criar fábricas no Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (PDDS), inaugurado em Agosto de 2021. O Governo pretende também lapidar, a curto e médio prazo, pelo menos até 20% de diamantes brutos produzidos no País, do total de nove milhões de quilates por ano.

Os diamantes valem apenas 0,7% do PIB e representam 1,5% das receitas fiscais e 0,37% das receitas totais do OGE para 2022, o que demonstra que, apesar do seu brilho, as pedras preciosas não iluminam o suficiente a economia.

No ano passado, segundo o PCA da Endiama, Ganga Júnior, o País vendeu cerca de 8,9 milhões de quilates, contra os 7,7 milhões vendidos em 2020, um aumento de 15,1%. Quanto aos preços, em média um quilate de diamantes foi vendido a 182,8 USD, contra os 132 USD do ano anterior. Com base nos dados oficiais da AGT, em 2021, a receita fiscal proveniente das contribuições das empresas diamantíferas que operam em Angola cresceu 40%, ao passar de 52,08 mil milhões Kz para os 72,8 mil milhões, mais 20,7 mil milhões Kz.

Os dados do INE revelam que o valor acrescentado bruto do diamante teve uma queda de 3,7% no III trimestre de 2021 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo negativamente em 0,1 p.p, na variação total do PIB. O INE justifica que foi verificado uma diminuição na extracção do diamante que originou também uma ligeira diminuição nas exportações e isso impactou a grosso modo essa actividade.

Os últimos dados da Comissão Nacional do Processo Kimberley sobre a produção de 2020, apontam que Angola caiu da 6ª para 7ª posição no ranking dos principais países produtores de diamantes brutos no mundo. O ranking dos maiores produtores de 2020 é liderado pela Rússia seguido do Botswana, Canadá, República Democrática do Congo, Austrália, África do Sul e na sétima posição encontra-se Angola que perdeu o 6º lugar para os sul-africanos.

O sector precisa de ser reforçado, a banca nacional teria um papel fundamental no apoio dos investidores que pretendem investir neste sector, mas os riscos são elevados, portanto, a iniciativa de atrair as grandes empresas com capacidade financeira é uma boa solução. Por outro lado, as províncias onde são explorados os diamantes precisam sentir os efeitos da contribuição dos seus solos.