Os bancos e a economia real

A economia real é entendida como a parte responsável por gerar riqueza que impacta directamente na vida dos cidadãos, ou seja, na economia real os benefícios são sentidos pela sociedade como um todo.

Assim, a economia real resulta da interacção entre os agentes económicos (fornecedores, empresas e consumidores) que têm impacto sobre os indicadores macro-económicos (taxa de emprego, PIB e inflação).

Já os bancos apresentam um balanço que reflecte as escolhas dos agentes económicos: crédito ao consumo ou à habitação no que toca às famílias e financiamento do fundo de maneio ou do investimento no que toca às empresas. A banca capta depósitos para ceder crédito. Portanto, a economia real anda de mãos dadas com a banca.

Para socorrer a economia, no âmbito do PRODESI, o Banco Nacional de Angola criou o Aviso 10, que obriga os bancos a cederem até 2,5% do capital como crédito a economia real, a uma taxa de juros não superior a 7,5%. De acordo com os últimos dados do Banco Central, até Fevereiro deste ano foram desembolsados um total de 516 créditos concedidos, dos quais 432 com desembolsos efectivos, o que corresponde ao total de 858,27 mil milhões Kz (cerca de 1,7 mil milhões USD) de crédito concedido a economia real.

É um número interessante para ler mas ainda não é suficiente para responder às necessidades de financiamento das famílias e das empresas, sobretudo das micro, pequenas e médias.

Hoje, a banca apresenta um paradigma dinâmico, requerendo, na realização da actividade de intermediação financeira, a criação de soluções, de produtos e serviços financeiros seguros e eficientes, capazes de assegurar a confiança dos investidores e garantir apoio no financiamento da economia.

Ainda assim, não é obrigação dos bancos ceder crédito a qualquer custo, porque um banco é como uma empresa comercial, no final do dia espera obter lucros da sua actividade. Os bancos não são instituições de caridade. Desta feita, as empresas ou famílias que pretendem obter um financiamento têm de apresentar condições para merecer o financiamento.

Já o Estado e o Banco Central devem criar condições para permitir que as empresas e as famílias tenham acesso ao financiamento.

A queda da economia e a alta inflação são os factores que mais contribuem para que empresas e as famílias não consigam cumprir as obrigações com os bancos, ao lado disso, a política monetária restritiva do BNA, implementada em Julho do ano passado, para controlar a inflação, onde elevou a taxas de juro básica de 15,5% para 20,0%, o que influenciou o aumento das taxas de juro dos empréstimos às famílias e às empresas.

Acredito que, em Angola, as dificuldades no financiamento à economia real não estão ligadas à falta de liquidez da banca, mas sim ao problema do risco do crédito.