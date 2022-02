Organizações Psicologicamente Seguras: precisamos falar sobre o medo instalado nas nossas organizações

E aqui estamos nós a dar os primeiros passos de um novo ano. Chega Janeiro, aquele mês mágico onde as esperanças se renovam: vai ser tudo melhor, vamos fazer diferente, vamos nos focar nas melhores práticas pessoais e profissionais. As organizações se enchem de discursos de ano novo para motivar os trabalhadores, com mensagens que falam sobre estratégias, objectivos, desafios, novas parcerias, crescimento, que deverão ser alcançados com melhorias, busca de soluções, iniciativas, eficiência e resiliência.

Essas palavras, que são grandes clichês do mundo corporativo, chegam para a realidade da mesa de trabalho e reuniões em meio a grandes controvérsias: será que nos sentimos seguros para trabalhar e produzir sem medo de alguma crítica ou punição? Estamos à vontade para nos posicionar, arriscar, opinar, fazer perguntas? Temos coragem e confiança para experimentar novas formas de trabalhar sem ser julgados ou constrangidos?

Se ao pensar na realidade da sua organização ficou em dúvida sobre algum destes questionamentos, então vem aqui, puxa a cadeira na roda, porque precisamos falar sobre o medo instalado nas nossas organizações.

O alcance das metas muitas vezes tem trazido sentimentos de frustração para os líderes das organizações e todas as equipas. Investimos recursos de modo geral, temos as ferramentas e condições de trabalho, contratamos os melhores técnicos, os melhores consultores, e afinal, por que os nossos resultados continuam a ser tão desafiantes? Acontece que muitas vezes o mais importante não é “o quê” ou “quem” está na equipa, mas sim o “como” as pessoas se relacionam e trabalham juntas. Se fizermos analogia com o mundo do desporto, pode ficar mais simples de entender. Quando se tem uma equipa de estrelas jogando em clubes milionários a lógica seria pensar que seriam invencíveis, certo? E quando há uma derrota nos perguntamos: “como é que isso aconteceu?” A resposta é simples: Esquecemos de focar em como as pessoas se relacionam, como jogam juntas, como trabalham juntas, e isso de facto faz TODA diferença.

A verdade é que o nosso mundo de trabalho, tal qual como conhecemos, instituiu um sistema de pressão e controle que gera insegurança e medo, e impede as pessoas de assumir riscos e cria barreiras para a inovação e melhorias que poderiam trazer resultados menos frustrantes. O glamour criado em torno do chefe, das hierarquias, e das tradições principalmente nas grandes corporações, criam as culturas de trabalho conhecidas como psicologicamente inseguras com situações de temor que vão desde fazer uma pergunta ou dar opinião até questionar o status quo.

Como se pode pedir para pensar fora da caixa em meio a um ambiente de comando e controle onde as pessoas têm medo e não se sentem seguras para isso? onde não são estimuladas a experimentar porque têm medo de errar e sofrer alguma consequência? Em meio a isso, se perdem milhões em resultados financeiros, se matam talentos, se inutilizam ferramentas e outros recursos, se constroem vulnerabilidades de segurança e saúde, desconfortos e frustrações. E economias vão se afundando, e problemas sociais vão se gerando.

Quando construímos relações interpessoais saudáveis, focadas em respeito, transparência e empatia, criamos um ambiente onde os funcionários podem trazer a integralidade para o trabalho e se sintam confortáveis para poder contribuir, agir, fazer perguntas, compartilhar ideias, e mostrar o melhor de si sem medo de represálias por erros ou contratempos.

Uma vez que as condições para um local de trabalho emocionalmente seguro estejam presentes, o engajamento dos funcionários e a cultura positiva do local de trabalho estarão estabelecidas, e sem dúvida os resultados mais positivos serão uma consequência imediata. Por isso mesmo, a segurança psicológica deve ser uma parte vital da cultura e do futuro de todas as empresas.

A transformação desta realidade dentro das nossas organizações é necessária e urgente, e é responsabilidade de todos, não apenas das lideranças. Assim será possível promover a construção de empresas com ambientes psicologicamente seguros para trabalhar. E isso só se faz COM e PELAS pessoas.

* Strategic Advisor for Board of Director na Sonangol